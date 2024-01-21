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Muhammed Bozdağ, Kış Gençlik Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Muhammed Bozdağ, Kış Gençlik Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı

Milli sporcu Muhammed Bozdağ, Güney Kore'de düzenlenen 2024 Kış Gençlik Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metre finalinde 2. olarak Türkiye'ye tarihindeki ilk madalyasını getirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bozdağ'ı tebrik ederek ülkenin spor alanında başarılarının devam edeceğine inandığını belirtti.

Muhammed Bozdağ, Kış Gençlik Olimpiyatları\'nda gümüş madalya kazandı
21.01.2024 - 10:48,
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Milli sporcu Muhammed Bozdağ'dan tarihi başarı.

Güney Kore'de düzenlenen oyunların 2. günündeki kısa kulvar sürat pateni 1000 metre yarışları, Gangneung Buz Pateni Salonu'nun yapılırken erkekler kategorisinde mücadele eden Muhammed Bozdağ, 1: 26.349'luk derecesiyle Çinli Zhang Xinzhe'nin (1: 26.257) peşinden gelerek 2'inci sırayı aldı ve gümüş madalya kazandı. Bozdağ, 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'ndaki kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metre finalinde 2'nci olarak Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını getirdi.

BAKAN BAK'TAN MİLLİ SPORCU MUHAMMED BOZDAĞ İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, oyunlar tarihindeki ilk madalyamızı kazanan kısa kulvar sürat pateni milli sporcumuz Muhammed Bozdağ' için tebrik mesajı yayımlayarak; "Güney Kore'nin Gangwon eyaletinde düzenlenen 2024 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda kısa kulvar sürat pateni 1000m finalinde ikinci olarak oyunlar tarihindeki ilk madalyamızı kazanan Milli Sporcumuz Muhammed Bozdağ'ı tebrik ediyor, başarıda emeği geçenleri kutluyorum. Ülkemizin müsabakalarda her branşta adından söz ettirmeye devam edeceğine canı gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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