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Muhammed Bozdağ ve Milli Takım Sporcuları İzmir'de Madalyalarıyla Karşılandı - Son Dakika
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Muhammed Bozdağ ve Milli Takım Sporcuları İzmir'de Madalyalarıyla Karşılandı

Güney Kore'de düzenlenen 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metre finalinde 2'nci olarak Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını getiren Muhammed Bozdağ ve milli takım sporcuları İzmir'de coşkuyla karşılandı. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanvekili Orhan Şahin, Türkiye'ye kış sporları tarihinde ilk madalyayı kazandırdıklarını belirterek, sporculara teşekkür etti. Muhammed Bozdağ, milli sürat pateni sporcusu olarak ülkemize bir ilk yaşattıklarını söyledi. Sürat Pateni Milli Takım Başantrenörü Artur Sultangaliyev ise bu gümüş madalyanın Türkiye için tarihi bir başarı olduğunu ifade etti. Olimpik kısa kulvar sürat patencisi Furkan Akar, sürat pateninin kış branşları arasında 1'inci sıraya yerleştiğini belirtti. Milli sporculardan Defne Çiğdem ise gururlu olduklarını ve Muhammed Bozdağ'ı tebrik etti.

Muhammed Bozdağ ve Milli Takım Sporcuları İzmir\'de Madalyalarıyla Karşılandı
25.01.2024 - 19:07,
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Güney Kore'de düzenlenen 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metre finalinde 2'nci olarak Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını getiren Muhammed Bozdağ ve milli takım sporcuları İzmir'de coşkuyla karşılandı.

Adnan Menderes Havalimanı'nda milli takım sporcularını Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF) Başkanvekili Orhan Şahin, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, federasyon yönetim kurulu üyeleri, sporcuların aileleri ve yakınları Türk bayrakları ve çiçeklerle karşıladı.

TBPF Başkan Vekili Orhan Şahin, Türkiye'ye kış sporları tarihinde ilk madalyayı kazandırdıklarını belirterek, "Biz göreve gelirken bu organizasyonlarda ülkemizi temsil etmeyi değil, madalyalar almayı vaat etmiştik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizi destekleyen tüm bakanlarımıza, bakan yardımcılarımıza, genel müdürümüze ve il müdürümüze destekleri için teşekkür ediyoruz. Tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Ülkemizde çok iyi şeyler yapabiliriz. Sadece inanmamız gerekiyor. Çok gururlu ve onurluyuz" dedi.

MUHAMMED BOZDAĞ: ÜLKEMİZE İLKİ YAŞATTIK

2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda gümüş madalya alarak tarihe geçen milli sürat pateni sporcusu Muhammed Bozdağ, "Ülkemize bir ilk daha yaşattık. Geçen sene gençler şampiyonasında 1000 metrede ilk 32'ye girerek ilk kez olimpiyat kotası almıştık. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda gümüş madalya alarak ikinci kez ilki yaşattık. Bunun için ayrıca mutluyuz ve gururluyuz" diye konuştu.

ARTUR SULTANGALİYEV: TARİHİ BİR BAŞARI

Sürat Pateni Milli Takım Başantrenörü Artur Sultangaliyev, 10 senedir milli takımın başında çalıştığını belirterek, "İlki yaşattık, bu gümüş madalya Türkiye için tarihi başarı. Kış sporlarında biz madalya alabiliriz. Çabalamamız lazım, çok çalışmamız lazım. Bunun karşılığını aldık çok mutlu ve gururluyuz" şeklinde konuştu.

FURKAN AKAR: SÜRAT PATENİ 1'İNCİ SIRADA

Olimpik kısa kulvar sürat patencisi Furkan Akar, kış branşları arasında sürat pateninin 1'inci sıraya yerleştiğini belirterek, "Bu serüven 2021 yılında olimpiyat kotasını alarak başlamıştı. Olimpiyat ilk 10, Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncülük, Dünya Şampiyonası'nda 4-5 ve 6'ncılık ve sonunda Muhammed ile Toprak kardeşlerimizin temsil ettiği yarıştan madalya ile dönmek çok gurur ve onur verici bir olay. Artur, Burak ve Mükerrem hocalarımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

DEFNE ÇİĞDEM: ÇOK GURURLUYUZ

Milli sporculardan Defne Çiğdem ise şöyle konuştu:

"Geçen yıl Avrupa Kupası finallerinde bir madalya getirdim. Bu kadınlarda ilkti. Türkiye için gururluyum. Başarıyı devam ettirdiğimiz için Türkiye adına bir ilki gerçekleştirdi Muhammed ağabey. Çok gururluyuz herkesi tebrik ediyorum."

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Muhammed Bozdağ ve Milli Takım Sporcuları İzmir'de Madalyalarıyla Karşılandı - Son Dakika


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