Muhammed Dursun, Dubai'de Şampiyonluk Hedefliyor - Son Dakika
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Spor

Muhammed Dursun, Dubai'de Şampiyonluk Hedefliyor

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Kıtalararası ağır sıklet şampiyonu kick boksçu Muhammed Dursun, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenecek organizasyonda şampiyonluk kemerini hedeflediğini açıkladı. Dursun, dünyanın en iyi dövüşçüleri arasında yer alacağı turnuvada ülkesini temsil ederek şampiyonluk kemerini alıp geri dönmeyi amaçladığını belirtti. Ayrıca, Floyd Mayweather'ın onur konuğu olarak şampiyonaya katılacağını ve onun karşısında hünerlerini sergilemenin onur verici olduğunu ifade etti.

19.07.2024 11:43
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Kıtalararası ağır sıklet şampiyonu kick boksçu Muhammed Dursun, "Dünyanın birçok yerinde dövüşmüş bir sporcuyum. Ağır sıklet diyince insanlar Mike Tyson, Muhammed Ali gibi sporcuları tanıyor. Biz de bundan önce ülkemizi nasıl temsil ettiysek yine aynı şekilde temsil edeceğiz. Oraya gidip şampiyonluk kemerini alıp geri döneceğiz" dedi.

13 Eylül'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde gerçekleştirilecek organizasyonda şampiyonluk hedefleyen 31 yaşındaki sporcu, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Geçen yıl kıtalararası ağır sıklet şampiyonluğu kemerine ulaştığını hatırlatarak sözlerine başlayan Muhammed Dursun, "O dönemde Dubai ile bir sözleşmemiz vardı, bir hazırlık sürecindeydik. 13 Eylül'de nasip olursa Dubai'de dünyanın en iyi dövüşçüleri arasında Fransa'da, Hollanda'da kick boks'un en çok tanınmış olduğu ülkelerde sekizli bir turnuvada mücadele edeceğim. Allah nasip ederse bundan önce nasıl şampiyon olduysam yine şampiyon olacağım. Azerbaycan'da gelecek hafta dünyanın en iyi dövüşçülerinden Bahram Rajabzadeh ile bir hazırlık dönemim olacak. İnşallah onun da tecrübelerinden yararlanacağız. Dünyanın birçok yerinde dövüşmüş bir sporcuyum. Ağır sıklet diyince insanlar Mike Tyson, Muhammed Ali gibi sporcuları tanıyor. Biz de bundan önce ülkemizi nasıl temsil ettiysek yine aynı şekilde temsil edeceğiz. Oraya gidip şampiyonluk kemerini alıp geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

"FLOYD MAYWEATHER ONUR KONUĞU OLARAK ŞAMPİYONAYA GELECEK"

Başarılı sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın orta sıklette tartışmasız en iyi sporcularından Floyd Mayweather onur konuğu olarak şampiyonaya gelecek. Onun gibi bir sporcunun karşısında hünerlerimizi sergilemek bizim için onur verici bir şey. Hedefimiz şampiyon olmak. İnanıyorum. Ben şu an şampiyonsam Dubai'de şampiyon olup döneceğim."

2015 yılından bu yana profesyonel boks yaptığını hatırlatan Muhammet Dursun, "Sayısız şampiyonluklarımız, uluslararası derecelerim var. Sponsorlarıma teşekkür ediyorum. Daha önce sakatlanmadan şampiyon olabildik. O gün günümüzde olup şampiyon olarak geri dönmek istiyorum. Ülkeme ve memleketim Tokat'a şampiyonluğu armağan etmek istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Muhammed Dursun, Dubai\'de Şampiyonluk Hedefliyor
Kaynak: DHA

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