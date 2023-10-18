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Salah, Gazze halkına destek için dünya liderlerine seslendi - Son Dakika

Salah, Gazze halkına destek için dünya liderlerine seslendi

Son Güncelleme: 18.10.2023 23:15

Liverpool forması giyen Salah, Gazze'deki vahşet ve şiddete son verilmesi çağrısında bulundu. Salah, dünya liderlerini masum ruhların katledilmesini önlemek için bir araya gelmeye çağırdı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen yıldız oyuncu Muhammed Salah, Gazze halkına destek çağrısında bulundu.

"BÜTÜN HAYATLAR KUTSALDIR"

Sosyal medya hesaplarından video paylaşan Salah, "Böyle zamanlarda konuşmak kolay değil. Çok fazla vahşet ve kalp kırıcı şiddet var. Son hafta yaşanan gerginliklere şahit olmak çok kötü. Bütün hayatlar kutsaldır ve korunmalıdır. Buna son verilmesi lazım. Aileler birbirinden koparıldı. Gazze'nin insani yardım almasına acilen izin verilmeli. Oradaki halk, çok kötü koşullar altında." ifadelerini kullandı.

"İNSANLIK GALİP GELMELİ"

Dünya liderlerine seslenen 31 yaşındaki futbolcu, "Hastanede yaşanan görüntüler çok korkunçtu. Gazze halkının suya, yemeğe ve tıbbi desteğe ihtiyacı var. Bütün dünya liderlerini, masum ruhların daha fazla katledilmesini önlemek amacıyla bir araya gelmeye çağırıyorum. İnsanlık galip gelmeli." değerlendirmesinde bulundu. Mısır Kızılayı İcra Direktörü Rami en-Nazar, hafta içi yaptığı açıklamada, Salah'ın Gazze halkına maddi destekte bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Salah, Gazze halkına destek için dünya liderlerine seslendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Salah, Gazze halkına destek için dünya liderlerine seslendi - Son Dakika
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