Müjdeyi menajeri verdi! İşte Icardi\'nin görüşme yaptığı İtalyan devi

Galatasaray’dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili menajerinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino, Serie A ekibi Lazio’nun yıldız futbolcuya yoğun ilgi gösterdiğini doğruladı.

''BU BİR YAŞAM PLANI''

Transfer sürecini değerlendiren Elio Pino, "Mauro ile birlikte en iyi seçeneği değerlendiriyoruz. Bu sadece ekonomik bir plan değil, bir yaşam planı. Mauro, güzel bir şehir ve güzel bir yer seçmek istiyor" ifadelerini kullandı.

''YOĞUN İLGİ VAR''

Menajer Pino ayrıca, "Lazio’dan Mauro Icardi’ye yoğun bir ilgi var. Bu, üzerinde durduğumuz ciddi bir seçenek" diyerek transferin sinyalini verdi.

2 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre; Lazio, 33 yaşındaki Arjantinli tecrübeli forvete 2 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 47 resmi maça çıkan Mauro Icardi, takımı adına 16 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.