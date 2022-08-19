Türk takımı oyuncuları Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer ve Ertan Özkan, pistte bu kez rakipsiz koştu ve aldıkları 38.98'lik derece ile 4x100 metre bayrak yarışlarında finale kalmayı başardı.

Kaynak: AA

Türkiye, Almanya, Münih, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türkiye'nin bayrak yarışındaki 'itirazı' finali getirdi - Son Dakika

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