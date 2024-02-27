Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Murat Fırat, olimpiyat kotası için umutlu - Son Dakika
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Murat Fırat, olimpiyat kotası için umutlu

Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda bronz madalya kazanan Murat Fırat, olimpiyat kotası için umutlu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Murat Fırat, olimpiyat kotası için umutlu olduğunu belirtti. Fırat, aynı sıklette olan Selçuk Can ile birlikte kotayı almayı umduklarını söyledi. Sakatlığına rağmen Avrupa üçüncülüğünü elde ettiğini ifade eden Fırat, olimpiyat için sıkı bir şekilde çalışacaklarını dile getirdi.

27.02.2024 10:20
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi olan milli güreşçi Murat Fırat, "Önümüzde olimpiyat kotaları var. Orada Selçuk Can kardeşimle aynı sıklette beraberiz. O, 72 kilodan 67'ye düşecek olimpik sıklet olduğu için. İnşallah kotayı ya ben alırım ya arkadaşım alır" dedi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda Avrupa üçüncüsü olup bronz madalyayı kazanan milli güreşçi Murat Fırat, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Dirseğindeki sakatlığa rağmen Avrupa üçüncülüğünü elde ettiğini ve önünde olimpiyat kotası olduğunu aktaran Fırat, "Oraya giderken benim dirseğimde biraz sıkıntı vardı. Tabii bu, bana Avrupa Şampiyonası'nda engel olmadı. Daha doğrusu ilk turda sakatlanma ihtimalim daha yüksek oldu çünkü kolum döndü. Şükürler olsun bırakmadım, Avrupa üçüncüsü olup bronz madalya kazandım. Önümüzde olimpiyat kotaları var. Orada Selçuk Can kardeşimle aynı sıklette beraberiz. O, 72 kilodan 67'ye düşecek olimpik sıklet olduğu için. İnşallah kotayı ya ben alırım ya arkadaşım alır. Umarım ikimiz için de hayırlısı olur" diye konuştu.

Daha önce şampiyon olduğu için bronz madalya sevincinin daha buruk olduğunu söyleyen milli güreşçi, "2022'de Avrupa şampiyonu olduğum için bronz madalyada çok heyecanlandığımı veya mutlu olduğumu söylesem yalan olur. Fakat şampiyonluk tabii ayrı bir duygu" ifadelerini kullandı.

Son olarak olimpiyat kotası almak için sıkı bir şekilde çalışacaklarını belirten Murat Fırat, "Olimpiyatlar için ilk kota nisan ayında. Bolu Aladağ'da kamplarımız başlayacak. Kamplarda çalışacağız bunun üzerine" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Murat Fırat, olimpiyat kotası için umutlu - Son Dakika

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