Murat Şahin: Takım Olmayı Başardık - Son Dakika
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Murat Şahin: Takım Olmayı Başardık

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Hatayspor'un teknik direktörü, 5-4 kaybettikleri maç sonrası oyuncularını tebrik etti.

27.01.2025 23:20
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- Murat Şahin: "Bazen oyunu kazanamazsınız ama takım olmayı başarırsınız. Bugün o günlerden bir tanesiydi"

İSTANBUL - Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, İstanbul'dan puansız dönmelerine rağmen oyuncularını tebrik ederek, "Bazen oyunu kazanamazsınız ama takım olmayı başarırsınız. Bugün o günlerden bir tanesiydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 5-4 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bazen oyunu kazanamazsınız ama takım olmayı başarırsınız. Bugün o günlerden bir tanesiydi. Rakibin gollerinden 3 tanesi bizim hatamızdı. Puan alabileceğimiz bir maçtı. Son dakikalarda dahi buna yaklaştık. Sıralamadan dolayı böyle maçlardan puan çıkartabilmemiz gerekiyor. Bugün puan da alamadığımız için Antalyaspor ile oynayacağımız maç bizim için final havasında olacak" diye konuştu.

Karşılaşmanın 8. dakikasında çıkan kırmızı kart pozisyonunun sorulması üzerine Şahin, "Pozisyonu bir kez daha izlemem lazım. Net bir şey söyleyemem. Fakat bizim iptal edilen 3. golümüzün neden iptal edildiğini anlamadım. Bugün bir maç içerisinde olabilecek her şey oldu. Hepsinin yanında hakemin de iyi bir maç yönettiğini düşünmüyorum. Ülkemizde bu tür hakem hatalarının yaşandığı maçları maalesef çok yaşıyoruz. Bizler futbolcular, antrenörler olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hakemlerimizin de artık bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Murat Şahin: Takım Olmayı Başardık - Son Dakika

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