Murat Şamil Şen, Gençlerbirliği Başkan Adaylığını Duyurdu - Son Dakika
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Spor

Murat Şamil Şen, Gençlerbirliği Başkan Adaylığını Duyurdu

Murat Şamil Şen, Gençlerbirliği Başkan Adaylığını Duyurdu

Murat Şamil Şen, Gençlerbirliği'nin başkanlığı için 10 proje ile aday olduğunu açıkladı.

29.04.2025 15:39
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Gençlerbirliği Kulübünün olağan genel kurulu öncesi başkanlığa adaylığını açıklayan Murat Şamil Şen, "Hayatını spora, eğitime ve yöneticiliğe adamış bir spor insanı olarak Gençlerbirliği Spor Kulübünde uzun süredir kaybedilen güveni, disiplini ve vizyonu yeniden tesis etmek için bu göreve adayım." dedi.

Eski milli basketbolcu Murat Şamil Şen, Gençlerbirliği Kulübünün genel kurulunda başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı.

Şen'in Ankara'da bir otelde düzenlediği basın toplantısına kırmızı-siyahlı takımın eski futbolcuları Tarık Daşgün, Serkan Balcı, Avni Okumuş, Şener Köseoğlu, Osman Kamer ve Kamil Koç da katıldı.

Gençlerbirliği Spor Kulübünün Türk sporunun kültürel ve sportif hafızasında çok önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Şen, "Ancak son yıllarda finansal sorunlar, yönetimsel zafiyetler ve kurumsal disiplinsizlik kulübümüzü hak ettiği yerden uzaklaştırmıştır. Artık bu kötü gidişata son verme zamanı gelmiştir. Gençlerbirliği'nin geleceğini yeniden inşa etmek için karşınızdayım. Hayatını spora, eğitime ve yöneticiliğe adamış bir spor insanı olarak Gençlerbirliği Spor Kulübünde uzun süredir kaybedilen güveni, disiplini ve vizyonu yeniden tesis etmek için bu göreve adayım." ifadelerini kullandı.

"Gençlerbirliği için 10 temel projemiz hazır"

Bugünün bir seçim süreci başlangıcı olmadığını vurgulayan Şen, şunları kaydetti:

"Seçilmemiz durumunda kulübümüz için 10 temel projemiz hazır. İlk projemiz Gençlerbirliği Futbol Gelişim Merkezi (GFGM) olacak. Kulübümüzün altyapısını dünya standartlarına taşıyacak yeni eğitim ve gelişim sistemi kurulacak. Gençlerbirliği Çocuk Üniversitesi kuracağız. Böylece sporla akademik eğitimi birleştirerek hem sporcu hem birey olarak gelişmiş nesiller yetiştirmiş olacağız. Gençlerbirliği Sporcu Velisi Akademisi kuracağız. Ailelerin bilinçli sporcu yetiştirmesi için bilimsel ve sistematik eğitim programları oluşturacağız. Yine mahalle ligi ile Ankara genelinde yetenek keşfi ve Gençlerbirliği kültürünü yaygınlaştıracağız. Bunlar dışında kariyer birliği, taraftar ve menajer anonim şirketi, kadın takımları, e-spor takımı kurulacak. Festival organizasyonları ile kültür, sanat ve sporun iç içe geçmesini sağlayacağız."

"Gençlerbirliği'nin yıllık sabit gelirlerini yaklaşık 600 milyon liraya çıkaracağız"

Murat Şamil Şen, Gençlerbirliği'ni sadece sportif başarılarla değil, ekonomik bağımsızlıkla da atağa geçireceklerini söyledi.

Bunun için güçlü bir finansal plan hazırladıklarını anlatan Şen, "Bu kapsamda Gençlerbirliği Futbol Gelişim Merkezi üzerinden her yıl ortalama 2 milyon avro, sponsorluk anlaşmalarıyla da yılda en az 5 milyon avro gelir hedefliyoruz. Mahalle ligi, çocuk üniversitesi, taraftar aş, e-spor ve festival projeleriyle yılda yaklaşık 220 milyon lira ek gelir sağlayacağız. Ürün satışları, lisanslı ürünler ve etkinlik gelirleriyle kulübümüzün sabit gelirlerini güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlanan bu sistematik plan ile Gençlerbirliği'nin yıllık sabit gelirlerini yaklaşık 600 milyon lira seviyesine çıkaracaklarını vurgulayan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gelir modeli, kulübümüzü borçlardan kurtarıp kendi kaynaklarıyla büyüyen, bağımsız bir yapıya kavuşturacaktır. Bu süreç şahsi bir adaylık süreci değil, Gençlerbirliği camiasının geleceği için verilen bir mücadeledir. Bugün burada, sadece vaatlerle değil, gerçek projeler ve net finansal hedeflerle karşınızdayız. Gençlerbirliği'nin şanlı geçmişine yakışır şekilde, çok daha güçlü bir geleceği birlikte inşa edeceğiz."

"Gençlerbirliği'nde yola çıkacaksanız eski futbolculara saygı duymalısınız"

Murat Şamil Şen, çok sayıda eski Gençlerbirliği futbolcusuyla temasta olduklarını ve onların birikimlerinden faydalanacaklarını söyledi.

"Gençlerbirliği'nde yola çıkacaksanız eski futbolculara saygı duymalı ve onlardan yararlanmalısınız." diyen Şen, şunları kaydetti:

"Nedir bu yararlanmak? Kimisi göreve getirilir, kimisinden bilgi alınır. Onlardan gelecek olan bir öneri bizi çok değerli yerlere götürecektir ve götürmeye başlamıştır bile. Seçimin olağan olarak 3 Haziran'da yapılması gerekiyor ancak sizin bir projeniz yoksa, sizin bir bütçeniz yoksa, sizin geleceğe dair bir planınız yoksa, sizin bu işe dair, ne yapacağınıza dair bir fikriniz yoksa tek umudumuz da Süper Lig'e çıkarız sonrasına bakarız ise sizin bu camiada olmamanız lazım. İyi bir yönetim güveni, öz güveni olan, projesi olan, bütçesi olan, ne yapacağını bilen, insan kaynakları kadrosu veya altyapıyı geliştirecek olan bir yönetimin hem Süper Lig'e çıkmayı hem de seçim kararını beraber yürütmesi gerekir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Murat Şamil Şen, Gençlerbirliği Başkan Adaylığını Duyurdu - Son Dakika

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