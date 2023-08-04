Murat Sancak'ın transfer pazarlığı sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Murat Sancak'ın transfer pazarlığı sosyal medyayı salladı

04.08.2023 19:34

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Adana Demirspor'un sahasında Cluj ile oynadığı maç sonrası Murat Sancak, Rumen ekibinde forma giyen Arlind Ajeti ile transfer pazarlığına tutuştu. Sancak'ın bu anları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Adana Demirspor 1-1'in rövanşında sahasında Cluj ile karşı karşıya geldi. Temsilcimizin tur atladığı mücadele sonrası sahaya inen Murat Sancak, Rumen ekibinde forma giyen Arlind Ajeti ile transfer pazarlığına tutuştu.

"BUNU ALIYORUZ"

Mücadelenin ardından sahaya inen Sancak, Ajeti'nin yanına gitti. Oyuncunun performansını beğenen Sancak, Sportif Direktör Gökhan Göktürk'e oyuncuyu işaret ederek "Bunu alıyoruz" dedi. Murat Sancak'ın o anları gündem oldu.

SOSYAL MEDYA O ANLARI KONUŞTU

Murat Sancak'ın o anlarını gören sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarla kırıp geçirdi.

İşte o yorumlardan bazıları;

Yorumlar kırdı geçirdi! Murat Sancak'ın maç sonrası yaptığı hareket sosyal medyayı salladı
Yorumlar kırdı geçirdi! Murat Sancak'ın maç sonrası yaptığı hareket sosyal medyayı salladı
Yorumlar kırdı geçirdi! Murat Sancak'ın maç sonrası yaptığı hareket sosyal medyayı salladı
Yorumlar kırdı geçirdi! Murat Sancak'ın maç sonrası yaptığı hareket sosyal medyayı salladı
Yorumlar kırdı geçirdi! Murat Sancak'ın maç sonrası yaptığı hareket sosyal medyayı salladı
Yorumlar kırdı geçirdi! Murat Sancak'ın maç sonrası yaptığı hareket sosyal medyayı salladı
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Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Murat Sancak'ın transfer pazarlığı sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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