Murat Sancak'tan Ibrahimovic açıklaması: Adı bizimle anılıyor - Son Dakika
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Murat Sancak'tan Ibrahimovic açıklaması: Adı bizimle anılıyor

Murat Sancak'tan Ibrahimovic açıklaması: Adı bizimle anılıyor

29.05.2023 17:32

Süper Lig ekibi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, gelecek sezonun kadro planlaması ve yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic hakkında konuştu. Ibrahimovic'in sürekli gündeme geldiğini dile getiren Sancak, "Bizimle anılması da güzel bir şey. Türkiye'de başka bir takımla anılmıyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, gelecek sezonun kadrosuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA'YA GİDERSEK ONA GÖRE TRANSFER YAPACAĞIZ"

2 ay öncesinden gelecek sezon planlaması yaptıklarını belirten Sancak, "Çekirdek kadroyu koruyup, Avrupa'ya gidersek ona göre transfer politikamız olacak gitmezsek ona göre olacak. Ama ana çekirdek kadroyu koruyacağız" dedi.

"IBRAHIMOVIC, ADANA DEMİRSPOR İLE ANILIYOR"

Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in sürekli gündeme geldiğini dile getiren başkan, "Bizimle anılması da güzel bir şey. Türkiye'de başka bir takımla anılmıyor, Adana Demirspor ile anılıyor. Demek ki güzel işler yapmışız ki adı bizimle anılıyor. Ben de normal bir insanım. Netice itibarıyla futbol camiasına yeni girmiş 5 yıllık taze bir başkanım" ifadelerini kullandı.

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Zlatan Ibrahimovic, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

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