Murat Sancak, TFF Başkanı Büyükekşi'ye seçime gitme çağrısında bulundu - Son Dakika
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Murat Sancak, TFF Başkanı Büyükekşi'ye seçime gitme çağrısında bulundu

Murat Sancak, TFF Başkanı Büyükekşi\'ye seçime gitme çağrısında bulundu

Adana Demirspor Kulübünün eski başkanı Murat Sancak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye Türk futbolunun geleceği için en kısa sürede seçime gitme çağrısında bulundu. Sancak, Büyükekşi'nin çetelerle mücadele edemediğini ve kulüpleri baskı altına aldığını belirtti. Ayrıca, Türk futbolunun yaşadığı sorunları ve adaletsizlikleri eleştirdi ve seçimli genel kurula en erken zamanda gitme çağrısında bulundu.

08.04.2024 18:27
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Adana Demir spor Kulübünün eski başkanı Murat Sancak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye Türk futbolunun geleceği için en kısa sürede seçime gitme çağrısında bulundu.

Sancak, Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için başlatılan noter onaylı imza toplama sürecine destek veren Murat Sancak, "Ben başkan değilim. Mehmet Büyükekşi, beni ekranda görecek ve rahatsız olacak. Geçen gün katıldığım bir Kulüpler Birliği Vakfı toplantısından sonra bir başkanımızı arıyor ve 'Murat Sancak Adana Demirspor Kulübü Başkanı değil. Sizin toplantınızda ne işi var? Niye alıyorsunuz toplantıya?' diyor. Sayın Mehmet Büyükekşi. Kimin Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına katıldığına bakma. Tek tek arama. Kulüpleri baskı altına alma. Türk futbolu için ne gerekiyorsa yap ve hangi adımlar atılması gerekiyorsa onu at." diye konuştu.

Büyükekşi'nin 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapma kararını eleştiren Sancak, şu görüşleri aktardı:

"Sen TFF Başkanı olduğunda sana tüm kulüplere istediğin kadar olanak sağla ama çöreklenmiş çeteleri temizlemekle uğraşmazsan sen de diğer federasyon başkanları gibi tarih sahnesinde yerini alacaksın demiştim. Onun için senden rica ediyorum. Öyle 18 Temmuz'a filan bırakma. Türk futbolunun geleceğini düşünüyorsan, en erken zamanda lig bitmeden bir karar al ve seçimli genel kurula git. Aday olmak istiyorsan da aday ol. Sana aday olma diyen de yok. Eğer o seçimde de delegelerin bir fazlası seni tercih ederlerse saygı duyarız. Başımızı eğer çıkarız. Ama senden ricam hiçbir kulübü baskı altına alma. İnsanları böyle tehditle terbiye etmeye de kalkmayın."

"Çetelerle uğraşamadın, bitiremedin"

Mehmet Büyükekşi'nin Türk futboluna zarar veren yapılarla mücadele edemediğini anlatan Murat Sancak, şu ifadeleri kullandı:

"Kulüpler Birliğinin WhatsApp grubunda sana gelen bilgileri de biliyoruz. Ama yapma Sayın Başkan. O çetelerle uğraşamadın, o çeteleri bitiremedin. Ulusal medyaya da seslenmiş olayım. 10-15 gündür Varan 1, 2, 3, ve 4 diye paylaştığım herkesin bildiği ama korkusundan kimsenin dile getiremediği o bilgiler, o çete başları, elebaşları... Herkes bildiği halde gündeme getirmeyip de ben gündeme getirdiğimden dolayı tüm spor medyası korkaklık içerisinde ve bunları yayınlamaktan kendini imtina ediyor. Acaba o federasyon başkanını getiren medya kuruluş patronları mı var? Onun için mi gündeme almıyorsunuz. Kimseden korkmayın. Kimsenin adamı olmayın. Türk futbolu için çalışın. Spor yorumcularına sesleniyorum. Bağlantılarınızı bırakın. Öyle bilgiler akıyor ki aklınız hayaliniz durur. Kimin eli kimin cebinde olduğu belli değil."

"TFF Başkanı olmayacağım"

Türkiye Futbol Federasyonuna başkan olmayı düşünmediğini belirten Sancak, "Bana federasyon başkanı olacak mısın diye soruyorlar. Hayır olmayacağım. Öyle bir derdim yok. Öyle bir amacım da yok. Şu anda hiçbir kulüp başkanının aday diye dile getirdiği hiç kimse yok. Yani bu son 6 aydır gelişen olaylara baktığınız zaman Türk futbolunda neler yaşadığını hep birlikte gördük. Hakem dövüldü, uluslararası arenaya bütün dünya futbol otoritelerine karşı rezil olduk. Dünkü oynanmayan bir Süper Kupa maçı... Bu halde mi olmamız lazım? Burada istenilen kulüp düşürülebiliyor, istenilen kulüp de şampiyon yapılabiliyor arkadaşlar. Bir talimatla VAR'daki kayıtların açıklandığı zaman oradaki rezaleti görüyorsunuz." şeklinde konuştu.

"18 Temmuz deyip aklımızla oynama"

Bazı kulüp başkanlarının küme düşme korkusuyla TFF'yi eleştirmekten kaçındığını savunan Murat Sancak, şunları kaydetti:

"Bir futbol takımın taraftarı olan birisini siz nasıl kalkıp o maçın VAR'ına veriyorsunuz. Milleti oradan terbiye ediyorsunuz. VAR'daki çizilen çizgilerden tutun, yarı otomatik ofsayt sisteminde çizilen çizgilere bakın. 7 dakika sonra nasıl ekrana getiriliyor? Yarım dakika, 1 dakika içerisinde getirilmesi lazım. Adaleti sağlayın. İnsanların canı yanıyor. Ama korkuyorlar. Çünkü elinizde kırbaçla bekliyorsunuz, tepelerinde duruyorsunuz. Beni düşürmesinler diye sesini çıkaramayan başkanlarımız var maalesef. TFF Başkanı, sanki bütün suçlular kulüpler diye açıklamıştı ve 'Yeter artık yeter' demişti. Ben de Sayın Büyükekşi sana söylüyorum, 'Yeter, yeter, yeter.' En erken bir şekilde TFF'yi seçimli genel kurula götür. 18 Temmuz deyip aklımızla oynama."

"Kulüpler birbirlerine düşman hale geldiler"

Türk futboluna zarar verenlerle mücadele edebilmek için Adana Demirspor başkanlığını bıraktığının altını çizen Sancak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu adam Adana Demirspor Kulübü başkanlığını niye bıraktı? Yani bir kulüp zarar gördüğü, mağdur olduğu ve çıkıp açıklamalar yaptığı zaman siz cezalarla terbiye etmeye çalıştığınız için kaçtı. Bu kulüpler haklarını nasıl arayacak? Nasıl koruyacak? Haksızlık yapılsın. Oturun ve bekleyin diyorsunuz. Yok öyle bir dünya. Ben Adana Demirspor başkanlığını sizlerle mücadele etmek için bıraktım. Bir vatandaş olarak da sizlerle mücadele edeceğime sonuna kadar da söz veriyorum. Bunu da herkes bilsin. Sayın Mehmet Abi, seçimli genel kurula nasıl götürebiliyorsan ve hangi yetkiye sahipsen, en erken şekilde karar al. Bu futbol içindeki çatışmayı da ortadan kaldır. Şu anda kulüpler birbirlerine düşman hale geldiler. Bu ortamı siz yarattınız. Bunu da ortadan kaldıracak olan sizlersiniz."

Kaynak: AA

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