Murat Uluç 300. Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Murat Uluç 300. Maçına Hazırlanıyor

Murat Uluç 300. Maçına Hazırlanıyor

Altay'ın 43 yaşındaki golcüsü Murat Uluç, Batman maçında 2'nci Lig'deki 300. maçına çıkacak.

01.10.2024 12:49
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'ın 43 yaşındaki profesyonel liglerin en yaşlı golcüsü olan santrforu Murat Uluç, bu hafta deplasmanda oynayacakları Batman Petrolspor maçında forma giymesi halinde kariyerinde 2'nci Lig'deki 300'üncü maçına çıkacak. Bu sezon siyah-beyazlı takımın oynadığı 5 maçta da görev yapan usta golcü, 2 kez rakip fileleri sarsarken, 1 de asist yaparak takımına katkı sağladı. İlk 3 haftada oyuna sonradan girip, son 2 müsabakada ilk 11'de yer alan tecrübeli golcünün Batman deplasmanında da yine ilk 11'de görev alması bekleniyor.

Türkiye'de; 1'inci Lig, 2'nci Lig ve Türkiye Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcu ünvanlarını elinde bulunduran Murat Uluç, 493 resmi müsabakada 152 gol atma başarısı gösterdi. Deneyimli forvet 1'inci Lig'de 119 maçta 27, 2'nci Lig'de 299 maçta 95, 3'üncü Lig'de 47 maçta 19, Türkiye Kupası'nda 22 maçta 11 gol atarken, Süper Lig'de ise 6 karşılaşmada forma giydi. Siyah-beyazlı kulüpte 2019'da jübile yaptıktan 3 yıl sonra kulübün transfer yasağı nedeniyle 2022'de futbola geri dönen Murat Uluç, altyapı ağırlıklı kadroya hem ağabeylik yapıyor hem de ilerlemiş yaşına rağmen takıma skor katkısı sağlayıp gösterdiği performansla alkış topluyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Murat Uluç 300. Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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