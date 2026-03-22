Murat Uluç Teknik Ekibe Döndü - Son Dakika
Murat Uluç Teknik Ekibe Döndü

Murat Uluç Teknik Ekibe Döndü
22.03.2026 12:19
Altay, Murat Uluç'u yardımcı antrenör olarak göreve getirdi. Kötü gidişe son vermek istiyor.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta çarşamba günü evinde Alanya 1221 ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefleyen Altay'da sezona santrfor olarak başlayan ancak bahis soruşturmasında 12 ay men cezası alarak sezonu kapatan Murat Uluç (44), siyah-beyazlı kulübe yardımcı antrenör olarak döndü. Teknik direktör Mehmet Can Karagöz'ün talebi üzerine tecrübeli futbolcunun teknik ekibe katıldığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı takımda 2019'da jübile yaptıktan sonra yardımcı antrenörlük ve sportif direktörlük görevlerini üstlenen, daha sonra takımın transfer yasağı nedeniyle 3 yıl aranın ardından 2022'de futbola geri dönen Murat Uluç, profesyonel liglerde ve kupada gol atan en yaşlı futbolcu ünvanlarını elinde bulunduruyor. Önümüzdeki sezon futbola devam edip etmeyeceği merak konusu olan Murat Uluç, 10 lig maçında 1 gol attı.

Kaynak: DHA

Murat Uluç, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Murat Uluç Teknik Ekibe Döndü - Son Dakika

