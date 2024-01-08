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Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Çukurova Belediyespor'u 3-1'le geçti - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Çukurova Belediyespor'u 3-1'le geçti

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Çukurova Belediyespor'u 3-1 yenerek galibiyet sevincini Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal'la sahada kutladı. Marina Markova'nın 33 sayıyla öne çıktığı maçta Muratpaşa, puanını 22'ye yükseltti.

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Çukurova Belediyespor\'u 3-1\'le geçti
08.01.2024 - 10:32,
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Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Muratpaşa'nın Sultanları, Çukurova Belediyespor'u 3-1'le geçti. Galibiyet sevincini Belediye Başkanı Ümit Uysal eşi Ümran Uysal'la sahada oyuncularla kutladı.

Antalya'yı dünya kadın voleybolunun en iyi liglerinden Sultanlar Ligi'nde temsil eden Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, ikinci yarının ilk maçında Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda Çukurova Belediyespor'u ağırladı.

Taraftarın salonu doldurduğu maçta ilk set 25-21 ev sahibi takım üstünlüğüyle tamamlandı. İkici seti Adana temsilcisi 23-25 kazanırken son iki seti 25-20 ve 25-18'lik skorlarla kazanan Muratpaşa, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Ligde ilk yarının en skorer ismi olan Marina Markova, bu maçta da 33 sayıya ulaşarak galibiyetin en önemli isimlerinden oldu.

Karşılaşmayı tribünden izleyen Belediye Başkanı Uysal ve eşi de galibiyetin ardından sahada oyuncularının sevincine ortak oldu. Bu galibiyetle ligdeki puanını 22'ye yükselten Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ligin 15'inci hafta maçında deplasmanda Nilüfer Belediyesi'yle karşılaşacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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