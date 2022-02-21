Üye Girişi
Muratpaşa Belediyespor yeniden lider - Son Dakika

Muratpaşa Belediyespor yeniden lider

21.02.2022 13:21
Muratpaşa Belediyespor yeniden lider

Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Çanakkale Belediyesi'ni 3-2'lik setlerle yenerek liderliği devraldı.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Çanakkale Belediyesi'ni 3-2'lik setlerle yenerek liderliği devraldı. Muratpaşa'nın Sultanları, ligde bu hafta kendi evinde Generali Sigorta Sakarya Voleybol'la karşılaşacak.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 18'nci hafta maçında Muratpaşa Belediyespor, deplasmanda Çanakkale Belediyesi'yle karşı karşıya geldi. Anafartalar Spor Salonu'nda oynanan karşılamada ilk set 27-25 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi. İkinci seti aynı skorla Murtpaşa'nın Sultanları alırken üçüncü seti Muratpaşa 25-14 kazandı. Dördüncü set, 25-23 Çanakkale'nin üstünlüğüyle geçilirken uzatma setini Muratpaşa 15-7 kazandı ve karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Muratpaşa, Karşıkaya'nın mağlup olduğu haftada aldığı galibiyetle liderlik koltuğuna yeniden oturdu. Play-off öncesi ligin bitimine 4 hafta kala yeniden lider olan Muratpaşa, bu hafta kendi evinde Generali Sigorta Sakarya Voleybol'u konuk edecek. Haftayı, Karşıyaka galibiyetiyle geçen Sakarya temsilcisi ve Muratpaşa arasındaki karşılaşma 26 Şubat Cumartesi saat 16.00'da başlayacak. - ANTALYA

Muratpaşa Belediyespor yeniden lider

YORUMLAR
500
Muratpaşa Belediyespor yeniden lider Muratpaşa Belediyespor yeniden lider Generali Sigorta Sakarya Voleybol, Karşıyaka'yı 3-1 mağlup etti Generali Sigorta Sakarya Voleybol, Karşıyaka'yı 3-1 mağlup etti

Çanakkale, Muratpaşa, voleybol, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Muratpaşa Belediyespor yeniden lider - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
13:21 Bu hafta hangi illerde vaka yoğunluğu arttı? İşte o 10 ilimiz
13:14 Ünlü şarkıcı Hadise'yi taciz eden erkek para cezasına çarptırıldı
13:14 Trabzon'da trafik ışıkları bile şampiyonluğa hazırlanıyor: O sene, bu sene!
13:01 Emeklilere ilaç gibi gelecek müjde: Bayram ikramiyeleri artıyor, toplam 4 bin TL'ye çıkabilir!
12:56 Yargıtay Gezi ve Çarşı davalarının ayrılmasına karar verdi! Osman Kavala cezaevinde kalmaya devam edecek
10:43 Elektrik zammı KOAH hastalarını da vurdu! Günde 14 saat solunum cihazına bağlanmak zorundalar!
12:37 Türkiye'nin yükselen yıldızı! Pandemi, kriz dinlemedi 12 ayda 21 yeni şube, 2 fabrika açtı
12:25 Kremlin: Kimseyi öldürmek, sürgüne göndermek gibi bir planımız yok! ABD iddiaları yalan
12:09 Türkiye'nin 4. GSM operatörü Mart ayında hizmet vermeye başlıyor: Adı NETGSM olacak!
12:07 Vedat Muriqi kendine hayran bıraktı! Mallorca formasıyla son 3 maçta 3 gole imza attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 13:27:18. #1.12#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyespor yeniden lider - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement