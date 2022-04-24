Muratpaşa'da ilk imzalar atıldı - Son Dakika
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Muratpaşa'da ilk imzalar atıldı

24.04.2022 00:57
Muratpaşa'da ilk imzalar atıldı

Bu sezon Sultanlar Ligi'nin kapısından dönen Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, başantrenör Ali Kamberoğlu'nun sözleşmesini uzattı.

Bu sezon Sultanlar Ligi'nin kapısından dönen Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, başantrenör Ali Kamberoğlu'nun sözleşmesini uzattı. Takımda başarılı bir sezon geçiren Ayşe Çürük, İlarya Zararsız ve Nur Sena Kasap'la da yeniden anlaşan Muratpaşa, Aylin Yalaz ve Melis Katipoğlu'nu da kadrosuna kattı.

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, kuruluşunun ilk yılında 'Sultanlar Ligi' hedefiyle Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele etti. İki gruplu lig maratonunda deplasmanda Karşıyaka ve Fenerbahçe Terrazzo'ya kaybeden Muratpaşa'nın Sultanları evinde namağlup ligi lider tamamladı. Muratpaşa, Sultanlar Ligi'ne çıkacak 2 takımın belli olduğu play-off serisinde ise adeta ölüm grubuna düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Belediyesi ve Adam Voleybol'la aynı grupta yer alan Muratpaşa'nın Sultanları, gruptan çıkamadı.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni bir mücadeleye hazırlanan Muratpaşa Belediyespor, ilk yılında takımı play-off'a taşıma başarısı gösteren başantrenör Ali Kamberoğlu'yla yeniden anlaştı. İlk etapta takımın smaçörü Ayşe Çürük, orta oyuncu kurusu Nur Sena Kasap ve libero İlarya Zararsız'la da sözleşme uzatan Muratpaşa Belediyespor, geçen sezonunu İstanbul Büyükşeher Belediyesi'nde geçiren 21 yaşındaki smaçör Aylin Yalaz ve yine aynı mevkide oynayan 22 yaşındaki Melis Katipoğlu'nu da kadrosuna dahil etti. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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