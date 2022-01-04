Muratpaşa Belediyespor, Gizem Çerağ Düzeltir ve Aybüke Yazıcı'yı kadrosuna kattı

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ilk yarıyı lider tamamlayan Muratpaşa Belediyespor, Gizem Çerağ Düzeltir ve Aybüke Yazıcı ile sözleşme imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki libero Gizem Çerağ Düzeltir ve 22 yaşındaki orta oyun kurucu Aybüke Yazıcı ile anlaşan Muratpaşa Belediyespor, devre arasında kadrosunu güçlendirdi.

Yeni transferlerden Gizem Çerağ Düzeltir, Samsun Anakent, Rota Koleji, Salihli Belediyespor, Sarıyer Belediyesi ve son olarak Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Mert Grup Sigorta forması giydi.

Aybüke Yazıcı ise İba Kimya TED Ankara Kolejliler ve Mersin Büyüşehir Belediyesi formalarıyla mücadele etti.

Diğer yandan Muratpaşa Belediyespor'un 25 yaşındaki liberosu Merve İzbilir de Mert Grup Sigorta'ya transfer oldu.