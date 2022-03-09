Muratpaşa Play-offlara şampiyon gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Muratpaşa Play-offlara şampiyon gidiyor

09.03.2022 12:31
Muratpaşa Play-offlara şampiyon gidiyor

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Sultanlar Ligi'ne çıkacak 2 takımın belli olacağı play-offlara şampiyon gidiyor.

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Sultanlar Ligi'ne çıkacak 2 takımın belli olacağı play-offlara şampiyon gidiyor. Dün, kendi evinde Göztepe'yle karşılaşan Muratpaşa'nın Sultanları karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak ligde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Muratpaşa'nın Sultanları, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 21'inci hafta maçında kendi evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Play-offlar öncesi kendi evinde son kez seyircisinin karşısına çıkan Muratpaşa, ilk 2 seti 25-16'lık skorlarla aldı. 3'üncü seti 28-30 konuk takım alırken 4'üncü setten Muratpaşa'nın Sultanları 25-19 galip ayrıldı ve karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, böylece ligde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Muratpaşa'nın Sultanlarını sosyal medya hesabından kutladı. Başkan Uysal, "Muratpaşa'nın Sultanlarına, Sultanlar Ligi'ne yükselme maçlarında başarılar diliyoruz. Bizlere onur ve gurur veren mücadelelerini play-off maçlarında da göstereceklerine inancımız tam" dedi.

Cumartesi deplasmanda oynayacağı Edremit Belediyesi Altınoluk maçıyla lig maratonunu tamamlayacak olan Muratpaşa, yarı final play-off müsabakalarını 22-24 Mart'ta Bursa'da oynayacak. Sultanlar Ligi'ne çıkacak takımın belli olacağı finaller ise 1-3 Nisan'da yine Bursa'da olacak.

"Şampiyonluk hikayesi"

Muratpaşa Belediyespor, Çan Gençlik Kale Spor Kulübü'nün yarışma haklarını devralarak bu sezon Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nden mücadelesine başladı. 'Sultanlar Ligi' iddiasıyla Emin Eyüp İmen antrenörlüğünde lige hazırlanan Muratpaşa'nın Sultanları, kayıpsız atlattığı ilk 5 haftanın ardından antrenör değişikliğine gitmek zorunda kaldı. İmen'le yollarını ayıran Muratpaşa, yardımcı antrenör Ali Kamberoğlu'nu takımın başına görevlendirdi.

Muratpaşa, Genesis Collazo, Miroslava Kijakova gibi yıldızlarla henüz sezon başlamadan yollarını ayırmak durumunda kalırken ligin 4'üncü haftasının takıma Katerina Zhidkova'yı dahil etti. İlk yarıyı lider tamamlayan Muratpaşa'nın Sultanları, devre arasında Gizem Çerağ Düzeltir ve Aybüke Yazıcı'yla takıma takviye yaptı. Lig maratonu boyunca sadece deplasmanda Karşıyaka ve Fenerbahçe Terrazzo'ya kaybeden Muratpaşa'nın Sultanları kendi evinde hiç yenilmedi. - ANTALYA

Muratpaşa Play-offlara şampiyon gidiyor
Muratpaşa Play-offlara şampiyon gidiyor
Muratpaşa Play-offlara şampiyon gidiyor

YORUMLAR
500
Voleybol: Haftanın programı Voleybol: Haftanın programı Eskil'de köy takımları arasında voleybol turnuvası düzenlendi Eskil'de köy takımları arasında voleybol turnuvası düzenlendi

Muratpaşa, voleybol, Şampiyon, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Muratpaşa Play-offlara şampiyon gidiyor - Son Dakika


Son Dakika
12:36 İngiltere, "Biz cömert bir ülkeyiz" diyerek 300 Ukraynalı mülteci aldı
12:27 Rusya gizli belgeleri kamuoyuyla paylaştı: Operasyona başlamasaydık; Ukrayna Mart ayında Donbass'a saldıracaktı
12:12 Eşini 23 yerinden bıçaklayıp, serbest kalmıştı! Erdoğan'ın 'adi herif' dediği Samet Ağ'ı serbest bırakan hakim ve savcı mercek altında!
12:08 Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan-Hazal Kaya tartışmasına gönderme: En iyi kadın oyuncu Ahmet Hakan!
12:06 Son bir hamburger yemek istediler: McDonalds Rusya'dan çekilme kararı alınca, önünde kuyruklar oluştu
12:00 Antalya'da korkunç cinayet: Zihinsel engelli adamı döverek öldürdüler! Eski eşi gözaltına alındı
11:59 MHK'nin maç vermediği hakemler listesine Ahmet Çakar'dan olay yorum: Şike mi, uyuşturucu mu, terör mü?
11:57 Savaşın 14. gününde ABD'den Montrö vurgusu: Türkiye güçlü adımlar attı ve savaş gemilerinin geçişini engelledi!
11:40 Markalar teker teker Rusya'dan çekiliyor! İşte faaliyetlerine ara veren dev markalar
11:28 Yeni günde yükselişine devam eden dolar 14,64'ten işlem görüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 12:43:34. #1.11#
SON DAKİKA: Muratpaşa Play-offlara şampiyon gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement