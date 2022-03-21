Muratpaşa, Sultanlar Ligi için sahaya çıkıyor - Son Dakika
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Muratpaşa, Sultanlar Ligi için sahaya çıkıyor

21.03.2022 10:09
Muratpaşa, Sultanlar Ligi için sahaya çıkıyor

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, play-off yarı final serisinin ilk maçında, yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle karşı karşıya gelecek.

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, play-off yarı final serisinin ilk maçında, yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle karşı karşıya gelecek.

Misli.com Sultanlar Ligi'ne çıkacak 2 takımın belli olacağı Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi play-off serisi, Muratpaşa Belediyespor ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi maçıyla başlıyor. Bursa'da, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma yarın başlayacak.

Muratpaşa, play-off yarı final serisi için geçen hafta cuma günü Bursa'da kampa girdi. Hazırlıklarını Bursa'da sürdüren Muratpaşa'nın Sultanları, play-off yarı final serisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Belediyesi ve Adam Voleybol'la 1. grupta yer alıyor. Muratpaşa yarın oynayacağı İstanbul Büyükşehir maçının ardından 23 Mart Çarşamba 14.00'te Çukurova Belediyesi'ne karşı oynayacak. Muratpaşa'nın Sultanları, 24 Mart Perşembe saat 13.00'te Adam Voleybol'la oynayacağı maçla seriyi tamamlayacak. Muratpaşa, grupta ilk 2'ye kalması halinde finallerde mücadele edecek.

Muratpaşa Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ligde 3-1 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etmişti. - ANTALYA

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Muratpaşa, voleybol, Play Off, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Muratpaşa, Sultanlar Ligi için sahaya çıkıyor - Son Dakika


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