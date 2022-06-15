Muratpaşa, yeni yıldızını arıyor - Son Dakika
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Muratpaşa, yeni yıldızını arıyor

15.06.2022 21:38
Muratpaşa, yeni yıldızını arıyor

Antalya'da kadın voleybol takımı Muratpaşa Belediyespor, filenin yeni sultanlarını bulmak için hafta sonu ilk seçmelerini yapacak.

Antalya'da kadın voleybol takımı Muratpaşa Belediyespor, filenin yeni sultanlarını bulmak için hafta sonu ilk seçmelerini yapacak.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 'şampiyonluk' hedefiyle yeni bir mücadeleye hazırlanan Muratpaşa Belediyespor, geleceğin yıldızlarını bulmak için il seçmeleri gerçekleştiriyor. Bu sezon, Sultanlar Ligi'nin kapısından dönen Muratpaşa'da, seçmeler hafta sonu Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda yapılacak. Seçmeler için kayıtlar internet üzerinden yapılabilecek. 14-16 yaş grubu seçmeleri 18 Haziran Cumartesi, 10-14 yaş grubu ise pazar günü gerçekleştirilecek. Seçmeler saat 10.00'da başlayacak. - ANTALYA

Muratpaşa, yeni yıldızını arıyor
Muratpaşa, yeni yıldızını arıyor

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Kaynak: İHA

Muratpaşa, voleybol, Sigorta, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muratpaşa, yeni yıldızını arıyor - Son Dakika

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