Muş'ta Futbol Hakemleri Sezon Açılışı - Son Dakika
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Muş'ta Futbol Hakemleri Sezon Açılışı

Muş\'ta Futbol Hakemleri Sezon Açılışı

Muş 1071 Spor Kompleksi'nde 2024-2025 futbol hakemleri sezonu açılışı yapıldı.

15.10.2024 19:24
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Muş'ta 2024-2025 faal futbol hakemleri ve gözlemcileri sezonunun açılışı yapıldı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Muş Şubesi tarafından 2024-2025 futbol sezonu açılış programı düzenlendi. Muş 1071 Spor Kompleksi'nde yapılan sezon açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor il Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, 2024-2025 sezonunun ülkeye, Muş'a ve tüm spor camiasına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, "Şehrimiz her geçen gün sporla ilgili kendinden bahsettiriyor. Yoğun bir şekilde çalışarak Muş'u spor anlamında daha iyi yerlere getireceğiz. İnşallah bu çalışmalarımızı geliştirerek sürdüreceğiz. Şehrimizin markası Muşspor'umuza için gereken desteği sağlıyoruz. Amatör spor kulüplerimizin her zaman yanındayız. Sporu bir bütün olarak değerlendiriyoruz, spora ve sporcuya destekler sunmaya devam ediyoruz. Gerek tesislerimizle gerek antrenörlerimizle bu desteklerimizi arttırarak devam ettiriyoruz. Sizler aslında zor bir görev yapıyorsunuz. Hakemler görev aldıkları müsabakalarda gözlemler, görür, anlık karar verir. Sizin kararlarınızı herkes yorumluyor. Sizin o anlık gözleminiz ve o andaki olaya hakimiyetinizle en doğru kararı vermeye çalışıyorsunuz. Bu yönden sizlere yöneteceğiniz maçlarda kolaylıklar diliyorum. Yeni sezonun tüm hakem camiasına hayırlı olmasını diliyor ve hakemlerimize güveniyoruz. Onları daha üst liglerde görmek istiyoruz" dedi.

1071 Spor Kompleksi'nde yapılan sezon açılışı programına, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, Türkiye faal futbol hakemleri derneği Bölgesel kurul üyesi Zafer Korkmaz, Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Türkan, Türkiye Futbol Federasyonu Üst klasman temsilcisi Ferzende Emre, Futbol İl Temsilcisi Aytaç Koyuncu, Muş Hakem Kurulu Başkanı Ümit Yıldırak, TFFHGD Muş Şube Başkanı Necat Geçer ve kulüp yöneticileri, klasman hakemleri ve gözlemciler katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muş'ta Futbol Hakemleri Sezon Açılışı - Son Dakika

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