Muş'ta Futbol ile Spora Davet - Son Dakika
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Spor

Muş'ta Futbol ile Spora Davet

Muş'ta gençler, 'Gazozuna Maç' projesiyle köylerde futbol maçları düzenleyip çocukları spora yönlendiriyor.

13.11.2024 11:16
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Muş'ta gençlik merkezi liderleri ve gönüllü gençler, "Gazozuna Maç" projesi kapsamında gittikleri köylerde futbol maçları organize ederek, çocuk ve gençleri spora yönlendirmeye çalışıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün sporun tabana yayılması ve sosyal etkileşimin artırılması amacıyla hayata geçirdiği "Gazozuna Maç" projesi Muş'ta da uygulanıyor.

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezi liderleri ve gönüllü gençler, gittikleri köylerde çocuk ve gençler arasında gazozuna futbol maçı düzenliyor. Şu ana kadar 5 köyde etkinlik yapan, son olarak merkeze bağlı Ortakent köyüne giden gençler, 11'er kişiden oluşan "mavi" ve "yeşil" takımları kurarak köydeki boş arazide futbol maçı organize etti.

Eğlenceli anlara sahne olan ve "yeşil" takımın 2-0 kazandığı maçın ardından katılımcılara gazoz ikram eden gençler, 100 mahalle ve köye ulaşmayı hedefliyor.

"Eski günleri yad ediyoruz"

Muş Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, sporun tabana yayılması, çocuklara sporun sevdirilmesi ve sosyal etkileşimin artırılması amacıyla "Gazozuna Maç" projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

Gençlik merkezi liderleri ve gönüllü gençlerden oluşan ekibin köylere giderek futbol maçı organizasyonları yaptığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Bu sayede özlem duyduğumuz geçmişteki sosyal faaliyetlerimiz tekrar canlanıyor. Eski günleri yad ediyoruz. Tatlı bir şekilde sporu tabana yaymak istiyoruz. Teknolojik bağımlılık ve diğer etkenler maalesef çocuklarımızı özellikle hantal bir davranışa sürüklüyor. Bu nedenle çocuklarımızı daha sağlıklı şekilde yetiştirmek için bu projeyi çok önemsiyoruz. Köylerimizde çok canlı görüntüler oluşuyor. Maç sonunda ekiplerimizin götürdüğü gazozları çocuklarımıza ve gençlerimize ikram ediyoruz. Muş'un köylerinde bu etkinliğimizi devam ettireceğiz. Farklı etkinliklerle çocuklarımızın sporla bütünleşik bir hayatlarının olması noktasında çabalarımızı sürdüreceğiz."

"Etkinliklerde 100 mahallemize ve köyümüze ulaşacağız"

Muş Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise söz konusu projenin bu yıl başlatıldığını ve düzenledikleri etkinliklerde güzel geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Amaçlarının köylerde gençleri ve çocukları spora yönlendirmek olduğunu dile getiren Taşdemir, şöyle konuştu:

"Köylerde futbol maçı yaparak çocuklarımızı, gençlerimizi sporla buluşturuyoruz. Geçmişte olduğu gibi ödül olarak gazoz ikram ediyoruz. Hedefimiz Muş'ta spor altyapısını güçlendirmek ve spor kültürünü çocuklarımızın ayağına götürmektir. Buna benzer etkinliklerimizi artıracağız. Çocuklardaki bu heyecanı hep beraber gördük. Bu yıl proje kapsamında yapacağımız etkinliklerde 100 mahalle ve köyümüze ulaşacağız."

Gençlik merkezi lideri Bülent Çakı da Bakanlığın hayata geçirdiği proje kapsamında Ortakent köyünde etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Daha önce birkaç köye gittik, bundan sonra da tüm köylere ulaşmaya çalışacağız. Şu an toprak sahada çocuklarımız maç yapıyor. Maçın sonunda kazanana gazoz ikram ediyoruz. Çocukların çok mutlu olduğunu gördük. Tek amacımız onların mutluluğu." diye konuştu.

Çocuklardan Muharrem Ayhan ise "Gençlik merkezinden ağabeyler geldi. Toprak sahada futbol oynadık ve 2-0 kazandık. Maç sonunda bize gazoz ikram ettiler. Onlara teşekkür ederiz. Heyecanlı bir maç oldu." dedi.

Kaynak: AA

Gençlik, Futbol, Yaşam, Çocuk, Spor, Son Dakika

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