Muş'ta Kız Öğrencilere Okçuluk Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş'ta Kız Öğrencilere Okçuluk Eğitimi

13.03.2026 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan "Hedefe Doğru Tam İsabet Projesi" kapsamında 322 kız öğrenci okçuluk eğitimi aldı.

Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan "Hedefe Doğru Tam İsabet Projesi" kapsamında 322 kız öğrenci okçuluk eğitimi aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün okçuluk alanında 3 gün süren eğitimlerinde, Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki 322 kız öğrenci ata sporu okçulukla tanıştı. Spor salonunda verilen eğitimlerde öğrenciler ok attı, okçulukla ilgili bilgi aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, basın mensuplarına, gençleri okçuluk sporuyla buluşturduklarını söyledi.

Öğrencilerin ilk kez ok atma deneyimi edindiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Amacımız gençlerimize yeni deneyimler kazandırmak, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve onları sosyalleştirmek. Bugün Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri bu etkinlikten faydalandı ve ilk ok atışlarını gerçekleştirdi. Hedefimiz, tüm okullarımızda okçulukla tanışmamış gençleri bu sporla buluşturmak ve onların hedefi 12'den vurmasını sağlamak. Bu konuda projeye katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Lisenin müdürü Ersin Çetin ise "Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarını artırmak adına bu tür etkinlikler çok faydalı. Öğrencilerimiz eğlenerek, heyecanla ve severek ok attılar. Birçoğu hayatında ilk kez okçulukla tanıştı. Bu kadim kültürümüzü gençlere aktarmak bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Beyza Tavle de okçuluk sporunu burada öğrenme imkanı bulduğunu belirterek, "Bu sporun bize sabır ve odaklanma kazandırdığını düşünüyorum. Aynı zamanda stres atmamıza yardımcı oldu. İlk defa böyle bir etkinliğe katıldık ve bizim için çok güzel bir deneyim oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gençlik, Kültür, Spor, Muş, Son Dakika

Son Dakika Spor Muş'ta Kız Öğrencilere Okçuluk Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ’’Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim’’ demiş Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' demiş
Şanlıurfa’da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Gazze’de “Kardeşlik Çadır Kampı“na saldırı: Yaralılar var Gazze'de "Kardeşlik Çadır Kampı"na saldırı: Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM Genel Sekreteri Guterres’e ödül Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e ödül
Küçük çocuğun elindeki telefon patladı Küçük çocuğun elindeki telefon patladı
Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

16:38
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakip olacağı ayrılık
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:41
Trump ve Netanyahu’yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 16:46:51. #7.13#
SON DAKİKA: Muş'ta Kız Öğrencilere Okçuluk Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.