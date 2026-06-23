Muş\'ta Yamaç Paraşütü Şöleni Başladı

Muş'ta 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'nda düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması, farklı illerden gelen 80 sporcunun katılımıyla başladı.

Muş Valiliği öncülüğünde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması, törenle başladı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeşilay ve Muş Kurtik Havacılık Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyon, 22-27 Haziran tarihleri arasında devam edecek. Organizasyonun ilk gününde yapılan gösteri uçuşları ise Muş semalarında renkli görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 2 bin 645 rakıma sahip Kurtik Dağı'nda düzenlenen açılış törenine protokol üyeleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle yarışma uçuşları ertelenirken, organizasyonun yarından itibaren devam etmesi planlanıyor.

Vali Çakır: "Bunları çok daha geniş kitlelere, farklı açılardan duyurmamıza vesile olacak"

Muş'un doğal yapısı ve yüksek rakımlı bölgeleriyle hava sporları açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Muş Valisi Avni Çakır, "Belki bazılarınız hayatında ilk defa bu coğrafyaya geldi. Bir tarafta yazın ortasına gelinmiş olmasına rağmen karlı dağlar, bir tarafta ise uçsuz bucaksız Muş Ovası. Yukarıdan daha rahat göreceksiniz. Akarsularıyla, gölleriyle burası gerçekten de tam bir doğa harikası diye tarif edeceğimiz bakir alanların bulunduğu bir coğrafya. Muş insanı da her zaman bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duymuş, sporun değişik alanlarında hep başarılı olmuştur. İnşallah sizlerin özellikle havadaki uçuşlar esnasında çekeceğiniz görüntüler de bizim bu anlamda tanınırlığımıza, mevcut potansiyelimize çok büyük katkı sunacak. Bunları çok daha geniş kitlelere, farklı açılardan duyurmamıza vesile olacak. Şu an aramızda 80 sporcu bulunuyor. Yamaç paraşütü mesafe uçuşlarında Türkiye ayağının bir aşamasını Muş'ta gerçekleştiriyoruz. Ben çok mutluyum, keyifliyim. Sabırsızlıkla da uçuşlarınızı bekliyorum. Kazasız, belasız, keyifli uçuşlarınız olur inşallah" dedi.

Abdullah Kahraman: "Türkiye Hava Sporları Federasyonu olarak hedefimiz sporu tabana yaymak"

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman Urartulardan Osmanlı'ya kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim topraklarda bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Muş Valisi Avni Çakır ile keşfettiğimiz coğrafya, şimdi bir yamaç paraşütü yarışmasına ev sahipliği yapıyor. O gün hayran kaldığımız bu tepeler bugün dünyaya açılan bir pencere oldu. Kurtik Dağı'ndan havalanacak pilotlar kameralarıyla Muş'un cennet gibi doğası, efsane dağları, bereketli ovaları ve mas mavi gölleri tüm dünyaya ulaşacak. Türkiye Hava Sporları Federasyonu olarak hedefimiz sporu tabana yaymak, güzel bölgelerimizi tanıtmak ve bu bölge turizmine katkı sağlamaktır. Sizlerin desteğiyle Muş bu prestijli spor sayesinde hak ettiği değeri bulacaktır. Bu organizasyonda Muş, havacılık sporlarının yeni merkezi yapma yolunda atılmış en önemli adımlardan biridir" ifadelerini kullandı.

Yusuf Kılıç: "Son derece anlamlı ve heyecan verici bir organizasyonun başlangıcını yapıyoruz"

Bu tür etkinliklerin ilin tanıtımı açısında önemli olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kılıç, "Muş'umuzun adına son derece anlamlı ve heyecan verici bir organizasyonun başlangıcını yapıyoruz. Bu organizasyon ilimizde ilk kez düzenlenmesi bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. İlimizin spor turizmi açısından sahip olduğu potansiyeli göstermesi bakımından bizler için büyük bir kazanımdır. Muş ilimizin yalnızca geleneksel spor branşlarında değil hava sporları gibi özel ve heyecan verici alanlarda da güçlü bir merkez olabileceğini hep birlikte ortaya koyuyoruz. Bu sporun ilimizde yapılması hem sporcularımız için yeni bir deneyim alanı oluşturacak hem de Muş'un doğal güzelliklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Emine İnan: "Çok zevkli uçuşlarımız gerçekleşti"

8 yıldır yamaç paraşütü sporuyla ilgilendiğini belirten Emine İnan da etkinlikle ilgili görüşlerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Denizli'den geliyorum ama Tokat Havacılık Spor Kulübü'nün üyesiyim. Muş'ta iki günden beri uçuşlar yapıyoruz. Çok zevkli uçuşlarımız gerçekleşti. Doğasıyla uçuş şekliyle de gerçekten bizi tatmin eden uçuşlar oldu. Halkımız da sağ olsun indiğimiz yerde her zaman yardım ettiler. Antrenman uçuşları yapıldı. Bugün yarışmamızın ilk günü. Bugün açılışı yapacağız."

Akın Murat: "Burası aynı zamanda milli takım seçmeleriyle ilgili resmi bir yarışma"

Organizasyonun Muş şehri için de ilk deneyim olacağının hatırlatan Yamaç Paraşütü Pilotu Akın Murat ise "Türk Hava Sporları Federasyonunun resmi müsabaka takvimindeki bu yılın ilk ayağı Muş'ta düzenleniyor. Ama gördüğümüz kadarıyla coğrafya çok güzel. Bizim Alp uçuşları dediğimiz, İsviçre bölgesindeki coğrafi şartları andırıyor. Şu an her şey iyi gidiyor. Öncelikle valiliğimize, katkı sağlayan belediyemize ve bizi ağırlayan herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah her sene devamı gelir diye temenni ediyoruz. Güzel bir yarışma olacağını da düşünüyoruz. 14 yıldır uçuyorum. Burası aynı zamanda milli takım seçmeleriyle ilgili resmi bir yarışma. O yüzden önemli bir yarışma" ifadelerini kullandı. - MUŞ