Kaymakam Demirer ve Başkan Altın, Avrupa 3.'sü Ceren Kılıç'ı ödüllendirdi - Son Dakika
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Kaymakam Demirer ve Başkan Altın, Avrupa 3.'sü Ceren Kılıç'ı ödüllendirdi

09.08.2022 17:07
Kaymakam Demirer ve Başkan Altın, Avrupa 3.'sü Ceren Kılıç'ı ödüllendirdi

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, 2 bin metre engelli koşu finalinde bronz madalya alarak Avrupa 3.'sü olan Ceren Kılıç'ı altınla ödüllendirdi.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, 2 bin metre engelli koşu finalinde bronz madalya alarak Avrupa 3.'sü olan Ceren Kılıç'ı altınla ödüllendirdi.

Kaymakamlık makamında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Özbey ve Avrupa 3.'sü olan Ceren Kılıç'ı ağırlayan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Avrupa şampiyonasında Türkiye adına büyük başarı kazanan Ceren Kılıç'la gurur duyduğunu söyledi.

Daha sonra İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Özbey ve Ceren Kılıç, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Cengiz Altın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Ceren kızımız ister şampiyon olsun ister olmasın her daim yanındayız. Ceren kızımız Avrupa 3.'sü olarak bizlere anlatılmaz duygular yaşattı. Ceren kızımız ister şampiyon olsun ister olmasın biz belediye olarak her daim yanlarındayız. Sadece Ceren değil ilçemizde atletizm ile uğraşan her sporcumuza her zaman desteklerimizi sunuyoruz. Sporcu olmak ve spor yapabilmek çok önemli. Spor yapan her kim olursa olsun kötü alışkanlıklardan uzak durur. Ülkemizi ve ilçemizi Avrupa'da başarı ile temsil eden Ceren kızıma çok teşekkürler ediyorum. Onu yetiştiren Çetin Karataş hocamıza da teşekkür ederim" dedi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Özbey ise Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, "Sporcumuza bu ziyaretler büyük moral oldu. Kaymakamız Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanımız Cengiz Altın'a sporcularımıza verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ceren Kılıç da, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, "Beni çok memnun ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Beni bugünlere getiren Çetin Karataş hocama çok teşekkür ediyorum. Slovakya'da düzenlenen Banska Bystrica 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivalinde bana sonsuz destek veren Türkiye Atletizm Federasyonuna çok teşekkürler ediyorum" dedi. - MUŞ

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Kaynak: İHA

Cengiz Altın, Malazgirt, Hisarcık, Muş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaymakam Demirer ve Başkan Altın, Avrupa 3.'sü Ceren Kılıç'ı ödüllendirdi - Son Dakika

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