Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe ile Samsunspor, Adana'da karşı karşıya geldi.
Samsunspor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Anthony Musaba, Fenerbahçe'ye imza attı. Sezon başında transfer olduğu kırmızı beyazlılardan 6 milyon euro bonservisle İstanbul'un yolunu tutan Hollandalı kanat, ilk maçına 11'de çıktı.
Fenerbahçe, maçın henüz 4. dakikasında öne geçti. Sarı-lacivertlilerde sağ kanattan ceza sahasına sarkan Musaba topu bekletmeden içeri çevirdi. Topla buluşan Kerem, tek vuruşla ağları havalandırdı. İkinci yarıda da baskısını sürdüren Fenerbahçe, 67. dakikada farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Musaba, bu kez de kale önündeki Jhon Duran'ı gördü. Kolombiyalı oyuncu tek vuruşla fileleri sarstı. Kanarya'nın yeni yıldızı Musaba, Fenerbahçe'de ilk maçında 2 asist yaptı.
