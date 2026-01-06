Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı - Son Dakika
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı

06.01.2026 20:48
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında eski takımı Samsunspor'a karşı ilk 11'de yer aldı. Hollandalı kanat, takımının 4 ve 67'nci dakikalarında attığı gollerde asist yaptı. Musaba, Fenerbahçe'deki ilk maçında 2 asist yaparak adından söz ettirdi.

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe ile Samsunspor, Adana'da karşı karşıya geldi.

MUSABA ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK 11'dE

Samsunspor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Anthony Musaba, Fenerbahçe'ye imza attı. Sezon başında transfer olduğu kırmızı beyazlılardan 6 milyon euro bonservisle İstanbul'un yolunu tutan Hollandalı kanat, ilk maçına 11'de çıktı.

İLK MAÇINDA 2 ASİST YAPTI

Fenerbahçe, maçın henüz 4. dakikasında öne geçti. Sarı-lacivertlilerde sağ kanattan ceza sahasına sarkan Musaba topu bekletmeden içeri çevirdi. Topla buluşan Kerem, tek vuruşla ağları havalandırdı. İkinci yarıda da baskısını sürdüren Fenerbahçe, 67. dakikada farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Musaba, bu kez de kale önündeki Jhon Duran'ı gördü. Kolombiyalı oyuncu tek vuruşla fileleri sarstı. Kanarya'nın yeni yıldızı Musaba, Fenerbahçe'de ilk maçında 2 asist yaptı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 5252sezgin 5252sezgin:
    eski takımına sanki düşmanmış gibi davranıyor pzvnk. skmk lazım bunu 26 46 Yanıtla
  • 20089700 20089700:
    son dakika fener para vermediki mukavelesini fesih etmedilermi sikebahce 16 38 Yanıtla
  • Sadettin Usta Sadettin Usta:
    Adam Adaaam 37 11 Yanıtla
  • hakan1122 hakan1122:
    tam bir profesyonel futbolcu gs deki eski futbolcular gibi aklı ve kalbi çelişmiyor Allah sakatlıktan ve nazardan saklasın Fenerbahçede daha da başarılı olacaktır... 7 5 Yanıtla
  • vv04042211 vv04042211:
    musabba tek samsunu deil himmetsarayida mikti. cok acitmis 5 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
