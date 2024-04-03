Muslera, Galatasaray'daki 500. maçını kutladı

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımda bulunduğu dönemde birçok büyük teknik adam ve futbolcuyla çalıştığını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendikleri karşılaşmada sarı-kırmızılı takımdaki 500. resmi maçına çıkan Muslera, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'daki 500. maçına çıktığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Muslera, "13 yılda oldu bunlar. Birçok kupa ve şampiyonluk da kazandık. Bunlarla daha da mutlu ediciydi. Birçok büyük oyuncu ve teknik adamla bu takımda oynadım. Uzun bir maceraydı." ifadelerini kullandı.
"Galatasaray, her zaman lige başlarken şampiyonluğu amaçlar"
Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray'ın mücadele ettiği bütün kulvarlarda kupa kazanmayı hedeflediğini belirterek, "Bu sene iki kulvarda kaybettik maalesef. Bir hafta içerisinde bir tane kupa ihtimali var. Ligin sonuna da yaklaşıyoruz. Galatasaray, her zaman lige başlarken şampiyonluğu amaçlar." diye konuştu.
Maç öncesi Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile konuşmadığını aktaran Muslera, "Bana çok fazla sürpriz yapılmıştı. Milli takım dönüşü de odaklanmam lazımdı. Fırsatım olmadı." dedi.
Muslera, sözleşmesinin uzatılmasıyla ile ilgili ise "Başkan ne diyorsa o." ifadesini kullandı.
Volkan Demirel sürpriz yaptı
Volkan Demirel, Muslera basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken eski rakibine sürpriz yaptı.
Uruguaylı file bekçisine sarılarak kendisini tebrik eden Volkan Demirel, " Türkiye'nin en iyisi şu an. Umarım 100 veya 200 maç daha oynar." diye konuştu.
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'u tehdit ettiğini iddia etti. Özbek, bu tehdidin cezasız kalmaması için cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına tepki göstererek, şampiyonlukların tehditle değil mertçe mücadeleyle kazanıldığını belirtti. Özbek, ülke huzurunu tehdit eden bu tür konuşmaların cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.
Fenerbahçe Alagöz Holding Başantrenörü Valerie Garnier, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenmelerine rağmen performanslarının kendisini mutlu etmediğini söyledi. Buruk, maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Fenerbahçe ile yapacakları Turkcell Süper Kupa maçına tam kadro çıkacaklarını belirtti ve devletten ve TFF'den futboldaki gergin ortamı sakinleştirecek kararlar almasını beklediklerini ifade etti.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Biraz daha bitiriciliğimiz fazla olsaydı farklı bir şey konuşabilirdik' dedi. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, takımının iyi bir duruş sergilediğini ve Galatasaray'ı analiz ettiklerini belirtti.
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