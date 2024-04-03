Muslera, Galatasaray'daki 500. maçını kutladı

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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımda bulunduğu dönemde birçok büyük teknik adam ve futbolcuyla çalıştığını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendikleri karşılaşmada sarı-kırmızılı takımdaki 500. resmi maçına çıkan Muslera, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'daki 500. maçına çıktığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Muslera, "13 yılda oldu bunlar. Birçok kupa ve şampiyonluk da kazandık. Bunlarla daha da mutlu ediciydi. Birçok büyük oyuncu ve teknik adamla bu takımda oynadım. Uzun bir maceraydı." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray, her zaman lige başlarken şampiyonluğu amaçlar"

Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray'ın mücadele ettiği bütün kulvarlarda kupa kazanmayı hedeflediğini belirterek, "Bu sene iki kulvarda kaybettik maalesef. Bir hafta içerisinde bir tane kupa ihtimali var. Ligin sonuna da yaklaşıyoruz. Galatasaray, her zaman lige başlarken şampiyonluğu amaçlar." diye konuştu.

Maç öncesi Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile konuşmadığını aktaran Muslera, "Bana çok fazla sürpriz yapılmıştı. Milli takım dönüşü de odaklanmam lazımdı. Fırsatım olmadı." dedi.

Muslera, sözleşmesinin uzatılmasıyla ile ilgili ise "Başkan ne diyorsa o." ifadesini kullandı.

Volkan Demirel sürpriz yaptı

Volkan Demirel, Muslera basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken eski rakibine sürpriz yaptı.

Uruguaylı file bekçisine sarılarak kendisini tebrik eden Volkan Demirel, " Türkiye'nin en iyisi şu an. Umarım 100 veya 200 maç daha oynar." diye konuştu.