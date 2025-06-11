Muslera, İstanbul'u Terk Etti

Galatasaray kariyerini sonlandıran tecrübeli kaleci Fernando Muslera, İstanbul'dan ayrıldı.
İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e giden Muslera, basın mensuplarını atlatarak görüntü alınmasına izin vermedi.
Türkiye'de 14 sezonu geride bırakan Uruguaylı efsane file bekçisi, sarı-kırmızılı takımda 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.
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