Muslera, Kayserispor maçında penaltı kurtardı

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Kayserispor maçının 45. dakikasında Stephane Bahoken'in kullandığı penaltıyı kurtardı.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor ile mücadele ederken, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera penaltı çıkardı. Mücadelenin 42. dakikasında ceza sahası içinde Abdülkerim Bardakcı'nın elle oynadığı gerekçesiyle hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonu VAR'dan izleyerek penaltı kararı verdi. Karşılaşmanın 45. dakikasında penaltıda topun başına geçen Stephane Bahoken'in vuruşunda kaleci Fernando Muslera sağ tarafına gelen meşin yuvarlağı kurtardı.
Muslera, Süper Lig'de 7 Ağustos 2022 tarihinde oynanan Antalyaspor müsabakasından sonra ilk kez penaltı kurtardı. - İSTANBUL
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