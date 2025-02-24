Muslera mı Günay mı? Okan Buruk'un derbide kime forma vereceği kesin gibi - Son Dakika
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Spor

Muslera mı Günay mı? Okan Buruk'un derbide kime forma vereceği kesin gibi

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Okan Buruk, kaleci tercihini Fernando Muslera'dan yana kullandı. Taraftarlar, son dönem performansıyla dikkat çeken Günay Güvenç'e şans verilmesini beklerken, Buruk tecrübeyi tercih etti. Muslera, derbilerde en çok forma giyen kaleci unvanını elinde bulunduruyor. Diğer yandan, yedek kaleci Günay da gelen her fırsatta performansıyla dikkat çekiyor.

24.02.2025 14:44
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Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde her iki taraf da artık maç saatini bekliyor. Okan Buruk için önünde ikilem olarak duran kaleci tercihi sonuçlandı.

KALEDE MUSLERA OLACAK

Fernando Muslera, derbilere damga vurması ile dikkat çeken bir isim. Derbilerde en çok forma giyen kaleci unvanını Volkan Demirel'den bir önceki Fenerbahçe maçında alan Muslera, bugün forma giyerse Bülent Korkmaz'ı yakalayacak. En çok forma giyen 60 maçla Rıza Çalımbay olurken, Çalımbay'ı yakalamak için 5 derbiye daha çıkması gerekiyor.

GÜNAY'IN PERFORMANSI YÜKSELİŞTE

Günay yedek kaleci olmasına rağmen gelen her fırsatta düzenli oynayan bir kaleci gibi performans gösteriyor. Belki de AZ Alkmaar karşısında kabus gibi bir skoru önleyen isim Günay'dı. Ancak Okan Buruk'un tercihi Muslera oldu.

Okan Buruk, derbi performansıyla ön plana çıkan Muslera'ya son dönemde performansında düşüş olsa da güvenmeyi tercih etti. Muslera'nın tecrübesine güvenen Okan Buruk bu maçta ondan çok şey bekliyor.

Muslera mı Günay mı? Okan Buruk\'un derbide kime forma vereceği kesin gibi

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Son Dakika Spor Muslera mı Günay mı? Okan Buruk'un derbide kime forma vereceği kesin gibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serdar yakupoğlu:
    Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olurmuş sizin gibi nankörler olmaz olsun 9 1 Yanıtla
  • Casper:
    Efsane Kova Kaleci Maç GS Olacak 8 2 Yanıtla
  • Memduh Çoban:
    neden galatasarayın oyun planı kadrosu başına sızdırıliyor çok dikkat çekici kesinlikle gs da ajan var fb den hiç kadro veya oyun planı hakkında birşey duymuyoruz. 0 2 Yanıtla
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