Muslera, Süper Lig\'de 400. maçına çıktı

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte Süper Lig'de 400. maçına çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera bu maçla birlikte bir kilometre taşını daha doldurdu. Karşılaşmada 11'de görev alan Muslera, Süper Lig'de 4. kez 'dalya' dedi.
Süper Lig'de 400. müsabakasında çıkan 37 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray ile birçok başarıya imza attı. Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarla 6 Süper Lig, 5 TFF Süper Kupa ve 4 de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 15 kupa kazanma başarısı gösterdi.
2011-2012 sezonu başında İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Muslera, Galatasaray tarihinde en fazla forma giyen yabancı futbolcu konumunda da bulunuyor.
37 yaşındaki kaleci, Rizespor karşılaşmasıyla bu sezon Süper Lig'de 29. maçına çıktı. - İSTANBUL
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Gaziantep Futbol Kulübü, yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetiminde Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. İnan, takımın başında ilk antrenmanını yönetti. Antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti. Gaziantep ekibi, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda erkekler futsalda yarı finalistler belirlendi. Türkiye ile Japonya arasındaki çeyrek final maçında Japonya, 3-1'lik skorla galip gelerek yarı finale yükseldi. Diğer çeyrek final maçlarında İran, Cezayir'i 8-2, Brezilya Tayland'ı 6-2 ve İspanya İtalya'yı 5-3 mağlup ederek yarı finale çıktı. Yarı finalde İran-Brezilya ve Japonya-İspanya eşleşmeleri oluştu.
Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan, savunmasında Fatih Terim'e yatırılan paraları kendisinin verdiğini iddia etti. Erzan, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyledi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Yeni teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından geniş alanda çift kale maç yapıldı. Kulüp, yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Goller Derrick Köhn, Lucas Torreira ve Kerem Demirbay'dan gelirken, Casper Hojer tek golü kaydetti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçın ilk yarısını 4-1 önde kapattı.
Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, Çaykur Rizespor maçında sakatlandı ve oyundan çıktı. Kaan'ın yerine 23. dakikada Wilfried Zaha oyuna dahil oldu.
Trabzon merkezli düzenlenen change oto operasyonunda gözaltına alınan 26 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ağır hasarlı araçların yurtdışından getirilerek change yapılarak satılması ve belgede sahtecilik yapılması olayıyla ilgili olarak 38 araç tespit edildi. Güvenlik güçlerinin operasyonu sonucunda 26 şüpheli gözaltına alınırken, 7 kişi tutuklandı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadelenin 15 dakikası sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. Galatasaray, bu galibiyetle üst sıralardaki yerini korudu.
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, kulübün kadın çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Sungur, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde kadın çalışanlarla bir araya gelerek onların emeklerini takdir etti ve gelecekte daha güzel günleri birlikte yaşayacaklarına inandığını belirtti.
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