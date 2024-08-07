Muslera: Yeni sezonda da başarılı olacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muslera: Yeni sezonda da başarılı olacağız

Galatasaray'ın takım kaptanı Fernando Muslera, yeni sezonda da başarılı olacaklarına inandığını söyledi. Muslera, Beşiktaş maçının ardından odaklarını Hatayspor maçına çevirdiklerini ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir takımla karşılaşacaklarını belirtti.

07.08.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Galatasaray'da takım kaptanı Fernando Muslera, yeni sezonda da başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 38 yaşındaki file bekçisi, "Yeni bir sezon, hazırlıklarımızı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Çok fazla beklenti var, birçok amacımız var. Cumartesi önemli maçlarımızdan birini kaybettik fakat biz tekrardan başladık ve şu anda cuma günkü maç için odaklanmış bir şekilde hazırlıklara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Süper Kupa'daki Beşiktaş maçında beklemedikleri kötü bir sonuç aldıklarını aktaran Muslera, "Beşiktaş'ın da ne kadar çalıştığını görmemiz lazım, iyi hazırlanmışlardı. Onları da tebrik etmek gerekiyor. Taraftarların da beklemediği bir sonuçtu fakat nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemlidir. Son 2 yılda gösterdiğimiz gibi bu sezon da kendimizi göstermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sizler soyunma odasında ne olduğunu bilemezsiniz"

Fernando Muslera, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş maçının devre arasında soyunma odasında oyundan çıkmasına tepki gösterdiğine ilişkin haberleri yalanladı.

Galatasaray'da 13 yıldır yer aldığını hatırlatan tecrübeli oyuncu, "Soyunma odasında neler oluyor çok iyi biliyorum. Sizler ne oluyor bunları maalesef bilemezsiniz. Burada 5 dakika önce soyunma odasında ne konuşuldu, bunu da bilemezsiniz. Futbolda her zaman bir şekilde haberler yaratılıyor. Bunun normal olduğunu ve bu şekilde devam edeceğini biliyorum. Kulüp yalanlamadı evet ama şu anda kulüpten ilk konuşan benim." şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş maçını unuttuklarını ve Hatayspor karşılaşmasına odaklandıklarını ifade eden Muslera, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir takımla karşı karşıya geleceklerini aktardı.

Muslera, rakiplerinin kadrolarını güçlendirmesine ilişkin bir soruya ise "Tabii mutlu oluyoruz, 2011'den beri birçok isim geldi. Büyük oyuncular geldi. Bunların her biri ligin kalitesini geliştiriyor ve daha büyük mücadeleler olmasını sağlıyor. Geçen sene Fenerbahçe ve Galatasaray rekorlar kırdılar. Biz kırılabilecek ne kadar rekor varsa hepsini kırdık. Ligde de tekrardan bu tarz isimlerin geliyor olması ve kalitenin artması mutluluk verici." yanıtını verdi.

Muslera, sözlerini "Motivasyonum her zaman mücadele ve amaçlarla geliyor. Vücudumun pili bitmedikçe ben mücadele etmeye devam edeceğim. Uzun bir sezon, birçok şey olabilir ama ben yüzde yüzümle hazır olmak için elimden geleni yapacağım." ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Hatayspor, Beşiktaş, Muslera, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Muslera: Yeni sezonda da başarılı olacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:14:09. #1.12#
SON DAKİKA: Muslera: Yeni sezonda da başarılı olacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement