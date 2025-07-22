Muşlu Azad Boks Şampiyonu Oldu

Tokat'ta 14-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Alt Minikler Boks Şampiyonası'nda Muş'u temsil eden Azad Ali Yaşar, 31 kilogram kategorisinde Türkiye 2'ncisi oldu.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde mücadele eden Azad Ali Yaşar, şampiyona boyunca gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, başarılı sporcuyu ve antrenörlerini tebrik ederek, "Sporcumuz Azad Ali Yaşar'ın elde ettiği bu önemli başarıdan gurur duyuyoruz. Kendisine ve emeği geçen antrenörlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - MUŞ