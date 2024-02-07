Muşlu sporcular Lübnan\'da FIS Kupası\'nda 4 madalya kazandı

Spor

Lübnan'da düzenlenen FIS Kupası'na katılan Muşlu sporcular, büyük bir başarıya imza atarak 4 madalya kazandılar.

Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Milli Takımı'nda yer alan sporcular, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle yarışmalara katılarak 4 madalya kazandı. İlk gün sprint yarışında Amed Oğlağo bronz madalyayla dereceye girerken, ikinci gün ise sprint yarışlarında Amed Oğlağo gümüş, Eyüp Güler ise bronz madalya kazanarak takımının başarısına katkıda bulundu. Üçüncü gün ise 10 kilometre serbest stil yarışlarında Amed Oğlağo altın madalya kazanarak kariyerindeki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Sporcular için tebrik mesajı yayınlayan Muş Valiliği, "Lübnan'da düzenlenen FIS Kupası'nda, ülkemizi ve ilimizi temsil eden Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Milli Takımında yer alan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesindeki milli sporcularımız, yarışmalara damga vurarak 4 madalya kazanma başarısı gösterdi. Yarışmalarda başarılı olan sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi. - MUŞ