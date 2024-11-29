Muşspor, Ergene Velimeşe Maçına Hazır - Son Dakika
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Muşspor, Ergene Velimeşe Maçına Hazır

Muşspor, Ergene Velimeşe Maçına Hazır

Muşspor, TFF 3. Lig 13. haftasında Ergene Velimeşe ile oynayacağı maça tüm hazırlıklarını tamamladı.

29.11.2024 17:21
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Muşspor FK, TFF 3. Lig'in 13. haftasında Ergene Velimeşe Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Muşspor, TFF 3. Lig'in 13. haftasında cumartesi günü saat 14.00'da Ergene Velimeşe Spor'u konuk edecek. Bu yıl şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Muş Spor, kötü gidişata Ergene Velimeşe Spor maçı ile son vermek istiyor. Teknik Direktör Fatih Çardak yönetimde 1071 Alparslan Spor Kompleksinde bulunan antrenman sahasında çalışmalarını tamamlayan Muşspor, maç saatini beklemeye geçti.

Bugün yapılan son antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayan Muşspor FK'da 2 oyuncu sakat bulunuyor. Sarı-Beyazlı takım başarılı orta saha oyuncusu Akın Akman ve forvet Noyan Öz, sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalıştı. Her iki oyuncunun yarın oynanacak Ergene Velimeşe Spor karşılaşmasında yer almayacağı açıklandı.

Muşspor, sahasında oynayacağı Ergene Velimeşe Spor maçı öncesi taraftarlarını sevindiren bir haber verdi. Velimeşe Spor karşılaşmasının biletleri, Kulüp Başkan Yardımcısı Serhat Demircan sponsorluğunda ücretsiz olacak.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Muşspor ile Ergene Velimeşe Spor arasında oynanacak karşılaşma öncesi Muş Şehir Stadyumu'nda kar temizleme çalışmalarını tamamladı. Hafta başında Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Muş'ta da hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda kent genelinde kar temizleme çalışmaları sürerken, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri ise Muş Şehir Stadyumu'nu cumartesi günü oynanacak olan Muşspor ile Ergene Velimeşe Spor maçına hazırladı. Zeminin bozulmaması için büyük bir gayret sarf eden ekipler, stadyumdaki çalışmaları tamamladı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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