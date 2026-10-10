Mustafa Ceviz, Fethiyespor\'un başında ilk sınavını İnegölspor deplasmanında verecek

Mustafa Ceviz, Fethiyespor'un başında ilk sınavını İnegölspor deplasmanında verecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fethiyespor, Karacabey Belediyespor'a 1-0 yenildikten sonra Sat Karafırtınalar'la yollarını ayırdı ve yarın Mustafa Ceviz yönetimindeki ilk maçında İnegölspor'a konuk oluyor. İnegöl İlçe Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak maçta Fethiyespor ligde 4, İnegölspor ise 1 puana sahip.
2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta son maçında evinde Karacabey Belediyespor'a 1-0 kaybedip teknik direktör Sat Karafırtınalar'la yollarını ayıran Fethiyespor, yeni çalıştırıcısı Mustafa Ceviz yönetimindeki ilk maçına yarın İnegölspor deplasmanında çıkacak. İnegöl İlçe Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Gaziemir Spor'u 2-0 yenerek eleyen Fethiyespor ligde 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik 3 mağlubiyetle 4 puan toplarken; 1 beraberlik, 3 yenilgi alan İnegölspor'un ise 1 puanı bulunuyor.
Kaynak: DHA
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