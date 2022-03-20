Bursaspor-Balıkesirpor maçının ardından - Son Dakika
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Bursaspor-Balıkesirpor maçının ardından

20.03.2022 19:02
Bursaspor-Balıkesirpor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Balıkesirspor'u sahasında 2-1 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, kazanmaları gereken önemli bir maçtan üç puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Balıkesirspor'u sahasında 2-1 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, kazanmaları gereken önemli bir maçtan üç puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Er, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Kazanmaları gereken önemli bir maça çıktıklarını belirten Er, şöyle konuştu:

"Maça çok tutuk başladık. Ciddi anlamda bir gerginlik vardı. Bunu atamadık ve geriye düştük basit bir golle. Daha sonra bazı değişiklikler yaptık ve seyircinin desteğiyle ikinci yarıda gol bulduk. Kazanılması gereken bir maçtı ve kazandık. Mutluyuz. Arayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. 2-3 galibiyete ihtiyacımız var. Üstümüzde baskı var ve genç oyuncular bunu daha çok hissediyor. Bütün maçlarımız böyle geçecek. Ben özellikle taraftarlara teşekkür ediyorum. Bu olumsuzluklara rağmen takımı desteklediler."

Giray Bulak: "Çok gol pozisyonuna girdiğimiz bir maçı mağlup kapattık"

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak ise maça iyi başladıklarını söyledi.

Bunları değerlendiremediklerini vurgulayan Bulak, şunları kaydetti:

"Çok gol pozisyonuna girdiğimiz bir maçı mağlup kapattık. Hep böyle oluyor. Çok pozisyon buluyoruz, rakibe az pozisyon veriyoruz ama bir pozisyon gelip sizi buluyor. Bizim puanımız az olabilir, ligin altında olabiliriz ama herkes bu işten ekmek kazanıyor. Topun üstüne basan oyuncuya faul verilir mi? Gole giden oyuncu durdurulursa faul verilmez mi? Sorun yukarıda 13 hakem arkadaşın görevine son vermek değil. Aşağıdan gelen hakemler var. Sorun oradan kaynaklıyor. İşte fırsat önünüze çıktı. 13 arkadaşınız yok. Onların yerini alın. Bunu demek istiyorlar size. Azıcık baskı görüyorlar, değişiyorlar. Kaybetmek önemli değil, değerli olmak önemli. Bunu yaptığımız için değersiz oluyor. 3-4 farkla içeri gireceğimiz devreye 1 farkla giriyoruz. Oynama, dur, kaybet, hazır ola geç, evine dön biz de öyle yapıyoruz."

Bursaspor-Balıkesirpor maçının ardından
Bursaspor-Balıkesirpor maçının ardından
Bursaspor-Balıkesirpor maçının ardından
Bursaspor-Balıkesirpor maçının ardından
Bursaspor-Balıkesirpor maçının ardından
Bursaspor-Balıkesirpor maçının ardından

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Bursaspor-Balıkesirpor maçının ardından Bursaspor-Balıkesirpor maçının ardından Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 2 Balıkesirspor: 1 Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 2 Balıkesirspor: 1 Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Balıkesirspor: 1 (İlk yarı sonucu) Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Balıkesirspor: 1 (İlk yarı sonucu)

Balıkesirspor, Mustafa Er, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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