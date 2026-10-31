Mustafa Er, 3-0'lık Bandırmaspor galibiyetinde 'çok daha farklı kazanabilirdik' dedi - Son Dakika
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Mustafa Er, 3-0'lık Bandırmaspor galibiyetinde 'çok daha farklı kazanabilirdik' dedi

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Mustafa Er, 3-0\'lık Bandırmaspor galibiyetinde \'çok daha farklı kazanabilirdik\' dedi
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Mustafa Er, 3-0\'lık Bandırmaspor galibiyetinde \'çok daha farklı kazanabilirdik\' dedi
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Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti. Teknik Direktör Mustafa Er, 90 dakika rakibe pozisyon vermediklerini belirterek 'Çok daha farklı kazanabilirdik' dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Bandırmaspor, maçının ardından yaptığı açıklamada, rakibe 90 dakika pozisyon vermediklerini belirterek, "Çok daha farklı kazanabilirdik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, açıklamalarda bulundu. Oyuna güçlü başladıklarını ve erken buldukları gollerle kontrolü ellerine aldıklarını belirten Er, skorun daha farklı olabileceğini söyledi. Karşılaşmada hem hücum hem de savunma anlamında istediklerini sahaya yansıttıklarını ifade eden Mustafa Er, bu sezon ilk kez duran toptan gol bulmalarının da önemli olduğunu vurgulayarak, "Net bir oyun, net bir galibiyet aldık. Karşılaşmaya istekli başladık, ilk dakikalarda gol ve golleri bulduk. Bugün ilk defa duran toptan gol attık. Ayrıca rakibe 90 dakika içinde pozisyon vermedik. Çok daha farklı kazanabilirdik. Maçın ikinci yarısında bazı oyuncuları korumak adına değişiklikler yaptık" diye konuştu.

"Hücum ne kadar önemliyse savunma da o kadar önemli"

Bursaspor'un sezon boyunca ulaşmak istediği gol ortalamasına henüz gelmediğini kaydeden Mustafa Er, savunma performansına da ayrı bir önem verdiklerini dile getirdi. Takım boyunun önceliklerinden biri olduğunu belirten Er, "Bizim için hücum ne kadar önemliyse savunma da o kadar önemli. Takım boyu birinci önceliğimiz. Bugün 3 gol attık ama hala 2,5-3 gol ortalamasını yakalamış değiliz. Yediğimiz golü de 1 veya altına düşürmeliyiz. Oynadığımız 9 maçta 3 gol yemişiz ama 4 maçta 8 gol gördük kalemizde" sözlerini sarf etti.

"Oyuncularımızı korumak istiyoruz"

Yoğun maç programına da dikkat çeken Mustafa Er, Bandırmaspor karşılaşmasının ikinci yarısında yapılan değişikliklerin nedenlerinden birinin oyuncuları korumak olduğunu söyledi. Juergen Elitim ve Barış Gök'ün kart sınırında bulunduğunu hatırlatan Er, takımın skor avantajını yakaladıktan sonra temposunu düşürmesinden ise memnun olmadığını ederek, "Önümüzdeki hafta da cuma günü Antalyaspor'un konuğu olacağız. Rakiplerimizin bizden daha fazla dinlenme imkanları oluyor. Bu nedenle oyuncularımızı korumak istiyoruz. Elitim ve Barış ceza sınırındaydı. Barış'ı kulübede beklettik. Elitim'i de fazla zorlamadık. 30. dakikaya kadar muazzam oynadık ama sonra vitesi düşürdük. Biz bunu istemiyoruz. Toplu veya topsuz tempoyu yüksek tutmalıyız" açıklamasında bulundu.

"Iheanacho'nun canı sağ olsun"

Bandırmaspor karşılaşmasında gol bulamayan Kelechi Iheanacho hakkında da konuşan Mustafa Er, Nijeryalı golcünün önceki haftadan kalan sakatlığı bulunduğunu belirterek, "Geçtiğimiz haftadan zaten bir sakatlığı vardı. Bugün gol atsaydı sahada tutma niyetimiz yoktu. Dinlenmeye ihtiyacı var. Ama biz yine de oyuncunun umudunu kırmama adına oynattık. Bugün olmadı ama bize çok büyük katkı sunuyor. Canı sağ olsun, daha çok gol atacağı maçlar olacak" dedi.

"Antalyaspor maçı hiç kolay olmayacak"

Mustafa Er, 6 Kasım Cuma günü deplasmanda oynayacakları Antalyaspor karşılaşmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulanarak şunları söyledi:

"Antalyaspor maçı hiç kolay olmayacak. Geçen hafta oynadıkları maçı kaybetmeleri büyük sürprizdi. Değişik bir takım. Ciddiye almamız gerekiyor. Biz de onlar da oynamak isteyen takımlarız. Seyir zevki yüksek bir mücadele bekliyorum."

Kaynak: İHA
Mustafa ErBursasporTrendyolSporSon Dakika

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