Mustafa Hekimoğlu Sakatlandı

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş müsabakasında St. Patrick's ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 3-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Siyah-beyazlılarda 18 yaşındaki hücum oyuncusu Mustafa Hekimoğlu, karşılaşmanın 63. dakikasında Tammy Abraham'ın yerine oyuna dahil oldu. Genç oyuncu, sahada sadece 3 dakika geçirdikten sonra sakatlanarak yerini Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı. - İSTANBUL