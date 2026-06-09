Mustafa Özdayı Fenerbahçe Seçmelerinde Parladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yetişen 2016 doğumlu futbolcu Mustafa Özdayı, katıldığı Fenerbahçe altyapı seçmelerinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Sol ayağını ustalıkla kullanan, kanat ve forvet bölgelerinde görev yapan genç yıldız adayı Mustafa Özdayı, Fenerbahçe altyapı seçmelerinde sahaya çıktı. Seçmeler boyunca sahada sergilediği oyun zekası ve teknik kapasitesiyle göz dolduran Özdayı, oynadığı oyunu 2 gol ve 2 asistle süsleyerek takımına büyük katkı sağladı. Hem gol yollarındaki etkinliği hem de asistleriyle oyun kurucu özelliklerini sergileyen genç yetenek, geleceğin yıldız adayları arasındaki yerini aldı. Genç yeteneğin Fenerbahçe seçmelerinde gösterdiği bu başarılı performans, memleketi Sandıklı'nın spor camiasında da heyecanla karşılandı. Sergilediği oyunla beğeni toplayan Mustafa Özdayı'nın, ilerleyen dönemlerde profesyonel futbol kariyerinde önemli adımlar atacağının sinyallerini verdiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR