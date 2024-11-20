Mustafa Sarıgül Kerem Aktürkoğlu transferini açıkladı

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2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak Altay'ı 5-1 mağlup ederek liderliğe oturan Sarıyer'de teknik direktör Mustafa Sarıgül, açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a değerlendirmelerde bulunan Sarıgül Başakşehir ve Erzincaspor'da beraber çalıştığı Kerem Aktürkoğlu'nu değerlendirdi.

"BAŞKA BİR TAKIMA TRANSFER OLACAKTIR"

Eski oyuncusunun yıllar içindeki gelişimini anlatan Sarıgül, "Kerem Aktürkoğlu'nu Başakşehir'e kazandırdığımız dönemde Edin Visca ve Doka'nın alternatifi olarak belirledik ve planlamamızı da hep o şekilde yaptık. Kerem, Başakşehir'den sonra Bodrumspor ve Erzincanspor'da forma giydi. Kerem'le Erzincanspor'da çalıştık. O dönem 21 gole katkı sundu ve şampiyon olduk. Kerem, Erzincanspor'dan Galatasaray'a giderken kafamızdaki tek soru işareti fiziksel anlamda yeterliliğiydi. O süreci de çok çabuk atlattı ve başarılı da oldu. Kerem, Benfica'da çok iyi gidiyor. Ne yazık ki çocuklarımıza sahip çıkmıyoruz. Kerem'in elde ettiği başarıyı yabancı bir futbolcu yapsaydı daha farklı olabilirdi. Kerem, Benfica'da psikolojik baskıdan kurtulduğu için çok iyi başlangıç yaptı. Benfica, Kerem'in marketingini tamamladı. Benfica, Kerem'e talipler olduğu için serbest kalma bedelini 100 milyon Euro'ya çıkardı. Kerem, devre arasında başka bir takıma transfer olacaktır" dedi.