Mustafa Üstündağ'dan Okan Buruk'a sert sözler: Aktörlük ödüllerimi size vermek istiyorum - Son Dakika
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Spor

Mustafa Üstündağ'dan Okan Buruk'a sert sözler: Aktörlük ödüllerimi size vermek istiyorum

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Oyuncu Mustafa Üstündağ, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a sert sözler sarf etti. Üstündağ, kariyeri boyunca aldığı ödüllerin fotoğraflarını paylaşıp, 'Ödülleri size vermek istiyorum' dedi.

11.02.2025 09:44  Güncelleme: 10:03
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Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşmasında Galatasaray'a verilen penaltı vuruşunun haksız olduğunu düşünen konuk takım, maçın 34'üncü dakikada sahadan çekildi.

Maçın tatil edilmesi sonrası ünlü isimler de olayı tartışmaya başladı. Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a sert sözler sarf etti.

Fenerbahçe taraftarı olan Mustafa Üstündağ, sosyal medya hesabından bugüne kadar aldığı ödüllerin fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"ÖDÜLLERİMİ SİZLERE VERMEK İSTİYORUM"

"Okan Buruk hocam, sizin vesilenizle 20 yılda edindiğim aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum, kabul ederseniz. Oskar Gültaşlı da size ve takıma Oscar ödülü vermek istiyor. Saygı ve sevgilerimle"

Mustafa Üstündağ'dan Okan Buruk'a sert sözler: Aktörlük ödüllerimi size vermek istiyorum
Mustafa Üstündağ\'dan Okan Buruk\'a sert sözler: Aktörlük ödüllerimi size vermek istiyorum

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Son Dakika Spor Mustafa Üstündağ'dan Okan Buruk'a sert sözler: Aktörlük ödüllerimi size vermek istiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Osman Kaan:
    İşine bak sen sünepe, aktorluk oduluymus, kaç kuruşluk aktorsunde ona buna ödül dagitiyorsun 218 223 Yanıtla
  • Öner Çelik:
    Sen onu Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Jose Mourinho ya ver. Gereksiz algı yapma... 189 196 Yanıtla
  • ibrahim yeter:
    adamsın beee Adam helal olsun harika kapak olmuş :))) 134 128 Yanıtla
  • bedir arslan:
    hadi ordan sen işine bak 120 125 Yanıtla
  • Güney Berber:
    Mustafa Üstündağ sen kendi işine bak boş yorum yapma 94 89 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    Adam gerçekleri söylüyor neden bu kadar zorunuza gidiyor 6alatasarayın iki yüzlü yüzsüz taraftarları 86 82 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    şu an futbol üzerinden ülkede kaos oluşturulmaya çalışılıyor gibi hissediyorum. en başta Ali koç, acun, morinyo ve böyle ne idüğü belirsiz kişilerle toplumun sinir uçlarıyla oynanıyor.. TFF ve mhk yabancı hakemlerde bu olayın içinde gibi görünüyor 68 27 Yanıtla
  • Saim Dolanbay:
    Zannediyorum Bu. Sözler Kendinizi tarif Ediyor dur. 45 28 Yanıtla
  • mithat kibarkaya:
    Buda kendi reklamını yapmaya çalışıyor çakal 18 6 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    neo Fetösaray lılar bakıyorumda çok kızmışlar :) 0 4 Yanıtla
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