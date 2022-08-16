Damanın kalbi 22. kez Mustafakemalpaşa'da atıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Damanın kalbi 22. kez Mustafakemalpaşa'da atıyor

16.08.2022 12:04
Damanın kalbi 22. kez Mustafakemalpaşa'da atıyor

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türk Dama Federasyonu (TÜDAF) tarafından düzenlenen "22. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası" Spor Toto ve Kültür Bakanlığı katkılarıyla dama severlerle buluşuyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türk Dama Federasyonu (TÜDAF) tarafından düzenlenen "22. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası" Spor Toto ve Kültür Bakanlığı katkılarıyla dama severlerle buluşuyor.

Dama'nın Kırkpınar'ı olarak bilinen Türk Daması Şampiyonası Mustafakemalpaşa Belediyesinin özel ilgisiyle yıllardır geniş kitlelere ulaşırken "Dama ile kardeşlik köprülerini kuruyoruz diyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, tüm dama severleri şampiyonaya davet etti.

22. Uluslararası Türk Dama Şampiyonası 19-20-21 Ağustos tarihlerinde Kapalı Pazar yerinde gerçekleşecek. 19 Ağustos Cuma günü dama severlerin katılımıyla başlayacak turnuvada birinciye 10 bin lira ikinciye 5 bin lira, üçüncüye 2 bin 500 TL'lik para ödülü şampiyonlarını bekliyor.

Osmanlının Kültür mirası olarak geleceğe taşınan ve gelenekselleşen Türk Damasının ülkemizde ki dama severlerle ilçemizde ki dama severler arasında kardeşlik köprüsü kurduğunu belirten Başkan Kanar " Güreşin Kırkpınar'ı olduğu gibi damanın Kırkpınar'ı da Mustafakemalpaşa Yerli ve Yabanı binlerce dama severi 22 senedir ilçemizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Damanın insanlar arasında iletişimi güçlendirdiğini ve ilk çağlardan beri zihin gelişimi için büyük rol oynuyor. 22 yıldır süregelen bu eşsiz heyecanı, gelecek nesillere öğretiyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her sene artan genç oyuncularımızın katılımıyla gençlerimizin telefon ve bilgisayarlardan kurtulup, milli kültürlerimizden biri olan damaya gönül vermeleri bu özel etkinlikleri daha da anlamlandırıyor. Damaya gönül vermiş, gönül veren tüm hemşehrilerimi bu eşsiz heyecana ortak olmaya bekliyorum" dedi. - BURSA

YORUMLAR
500
Atiye Yağan Yağmura Rağmen Sahneden İnmedi Atiye Yağan Yağmura Rağmen Sahneden İnmedi Bursa'nın geleceği ortak akılla şekilleniyor Bursa'nın geleceği ortak akılla şekilleniyor
Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür Bakanlığı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Damanın kalbi 22. kez Mustafakemalpaşa'da atıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:56 Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan'dan 'eylül' uyarısı!
11:41 Üç büyüklerin Eric Bailly yarışı! Kulüpler, oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı
11:31 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı! 20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak
11:35 Bakan Nebati'den araç satımında manipülasyon yapanlara gözdağı: 100 bin mükellef radarımıza takıldı
11:35 Festivale ikinci el elbiseyle katılan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin gündem oldu
11:12 Konyaspor, Fenerbahçe maçı için TFF'ye başvurdu
11:08 ABD'de maymun dehşeti! Çocuğu kucağına alarak kaçırmaya teşebbüs etti
11:07 Rusya ve Esed'in kontrolünde olan Humus'ta karnaval düzenlendi
10:53 Cicaldau için Galatasaray'a beklenen teklif gelmedi
10:56 Güne yatay seyirle başlayan dolar 17,96'dan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 12:04:21. #1.11#
SON DAKİKA: Damanın kalbi 22. kez Mustafakemalpaşa'da atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement