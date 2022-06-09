Mustafakemalpaşa uluslararası heyecan ve tutkuya ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Mustafakemalpaşa uluslararası heyecan ve tutkuya ev sahipliği yapacak

09.06.2022 09:17
Mustafakemalpaşa uluslararası heyecan ve tutkuya ev sahipliği yapacak

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi, 2022 Uluslararası TOSFED Baja kupasının ilk yarışlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi, 2022 Uluslararası TOSFED Baja kupasının ilk yarışlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Heyecan, adrenalin ve seyir zevki yüksek yarışlara sahne olacak olan Mustafakemalpaşa, Türkiye ve birçok ülkeden yüzlerce sporcu, binlerce izleyiciyi ağırlayacak.

Sporseverler ve otomobil tutkunlarının bir çatı altında toplandığı TOSFED Baja Kupasında nefesler tutuldu, 250 kilometre özel etap alalına sahip olan etkinlik 2 gün boyunca 580 kilometre ulaşan zorlu bir yarış için gün sayıyor.

11 Haziran Cumartesi günü saat 11.30' da ilk seremonik startın Adnan Menderes Meydanında verilmesinin ardından yarışlar ilçenin en ünlü doğa harikası olan Suuçtu Şelalesinden başlayacak.

Startın ardından Warn Türkiye özel etabını, Marmara Vinç özel etabı takip edecek. Cumartesi günü 4 etap, Pazar günü ise 2 etap olarak devam edecek özel yarışmanın servis alanı Hüdavendigar Kent Parkı'nda tüm Bursalıların ziyaretine açık olacak. Organizasyon 12 Haziran Pazar günü saat 16.45'da Aloft Bursa Hotel önünde yapılacak ödül töreni ile son bulacak.

Yurtiçinden ve yurtdışından çok sayıda sporcunun katılması beklediklerini söyleyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Kirmasti Off Road 4x4 Team Kulübü'müz ile daha önce adrenalin dolu doğa, spor ve kamp tutkusunun birleştiği özel bir yarışa ev sahipliği yapmıştık. Şimdi ise Uluslararası TOSFED Baja kupasının ilk ayağı olarak Mustafakemalpaşa'mızın göz bebeği olan Suuçtu Şelalesinden start vererek eşsiz bir yarışa daha ev sahipliği yapacak olmanın, mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz" dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa uluslararası heyecan ve tutkuya ev sahipliği yapacak
Mustafakemalpaşa uluslararası heyecan ve tutkuya ev sahipliği yapacak

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafakemalpaşa uluslararası heyecan ve tutkuya ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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