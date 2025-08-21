Transferde mutlu son! Fener\'in yeni yıldızı bugün İstanbul\'a geliyor

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, transferde bombayı patlattı.
Sarı-lacivertli ekip, West Ham'da forma giyen Meksikalı orta saha Edson Alvarez'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncu, bugün İstanbul'da olacak.
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Meksikalı orta sahayı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katıyor. 26 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.
