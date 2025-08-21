Transferde mutlu son! Fener'in yeni yıldızı bugün İstanbul'a geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Transferde mutlu son! Fener'in yeni yıldızı bugün İstanbul'a geliyor

Transferde mutlu son! Fener\'in yeni yıldızı bugün İstanbul\'a geliyor
21.08.2025 12:19  Güncelleme: 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig devi, West Ham ile anlaştığı Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez'i satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna kattı. 26 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, transferde bombayı patlattı.

İSTANBUL'A GELECEK

Sarı-lacivertli ekip, West Ham'da forma giyen Meksikalı orta saha Edson Alvarez'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncu, bugün İstanbul'da olacak.

Mutlu son! Süper Lig devi yeni yıldızına kavuşuyor

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Meksikalı orta sahayı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katıyor. 26 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.

Fenerbahçe, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transferde mutlu son! Fener'in yeni yıldızı bugün İstanbul'a geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    alınan bütün topçular şımarık milyarderler topluluğu olmuş 11 2 Yanıtla
  • Erkan demir:
    Abi bu işin sonu mutlu sonla bitmez fenevin elinde patlar. 3 1 Yanıtla
  • büyük FB yi tutan eski bjk li:
    6sler kıskanmaya başlamış büyük Fenerbahçe'yi 1 2 Yanıtla
  • Kenan:
    26 yaşında değil, 27 yaşında, Ekim'de 28 olacak. Bi haberiniz doğru olsun. Ve yine defansif orta saha, 11 defansla mı oynanacak? 2 0 Yanıtla
  • sehmus fatih:
    hepsi vasat oyuncular. 1 tane alın adam gibi alın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun’un da avukatlığını yapmış Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Galatasaray’ın yıldızı ülkeden gitti İşte yeni takımı Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 13:48:25. #7.13#
SON DAKİKA: Transferde mutlu son! Fener'in yeni yıldızı bugün İstanbul'a geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.