Muz fiyatına isyan etmesinin ardından terörist damgası yiyen Tunuslu futbolcu, kendisini ateşe vererek öldürdü

Mart ayında vefat eden ünlü aktörün, Mossad ajanı olduğu ortaya çıktı

Tunus'un Kayravan kentinde geçen hafta polis karakolu önünde kendini ateşe veren futbolcu Nizar Issaoui hayatını kaybetti. Issaoui'nin ailesi, bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören 35 yaşındaki futbolcunun kurtarılamadığını duyurdu.

KENDİNİ ATEŞE VERECEĞİNİ SÖYLEDİ

Tunuslu futbolcu, 6 Nisan'da sosyal medya hesabından canlı yayımladığı videoda, bir esnafla yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle güvenlik güçlerine başvurduğunu, ancak şikayetine karşılık terörle suçlandığını ve bu durumu hazmedemediği için kendini ateşe vereceğini söylemişti.

"BENİ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILI OLMAKLA SUÇLADILAR"

Devletin fiyat sınırlaması getirdiği muzu yüksek fiyattan sattığı için esnafla tartıştığını belirten Nizar Issaoui, "Polisin dikkatini satıcılardan birinin muzu pahalıya sattığına çekmek için şikayette bulundum. Satıcının, yasayı ihlal ettiğini ve belirlenen satış fiyatının üzerinde para istediğini anlattım. Buna rağmen polisler beni terörizmle ve terör örgütleriyle bağlantılı olmakla suçladılar." demişti.

6 NİSAN'DAN BU YANA YOĞUN BAKIMDAYDI

Yaptığı açıklamanın ardından protesto için polis karakolu önünde kendini ateşe veren Issaoui, 6 Nisan Perşembe gününden bu yana Kayravan Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tutuluyordu.

TUNUS'TA MANAV VE MÜŞTERİLER ARASINDA SIK SIK KAVGA ÇIKIYOR

Tunus'ta uzun yıllar 1. lig takımlarından Gafsa ve Monastir'de futbol oynayan Issaoui, son olarak 2. ligdeki Gavsa Kafile'de top koşturuyordu. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in ramazan ayı başında muz satışlarına fiyat sınırlaması getirmesi üzerine ülkenin bazı bölgelerinde manav ve müşteriler aralarında fiyat anlaşmazlıklarından ötürü sürtüşmeler ve kavgalar yaşanıyor.