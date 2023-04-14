Muz fiyatına isyan etmesinin ardından terörist damgası yiyen Tunuslu futbolcu, kendisini ateşe vererek öldürdü - Son Dakika
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Muz fiyatına isyan etmesinin ardından terörist damgası yiyen Tunuslu futbolcu, kendisini ateşe vererek öldürdü

14.04.2023 17:45

Devletin fiyat sınırlaması getirdiği muzu yüksek fiyattan sattığı için esnafla tartışan ve bu yüzden polisler tarafından terörist damgası yiyen Tunuslu futbolcu Nizar Issaoui, karakolun önünde kendini ateşe vermişti. 6 Nisan Perşembe gününden bu yana Kayravan Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tutulan futbolcu, yaşamını yitirdi.

Tunus'un Kayravan kentinde geçen hafta polis karakolu önünde kendini ateşe veren futbolcu Nizar Issaoui hayatını kaybetti. Issaoui'nin ailesi, bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören 35 yaşındaki futbolcunun kurtarılamadığını duyurdu.

KENDİNİ ATEŞE VERECEĞİNİ SÖYLEDİ

Tunuslu futbolcu, 6 Nisan'da sosyal medya hesabından canlı yayımladığı videoda, bir esnafla yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle güvenlik güçlerine başvurduğunu, ancak şikayetine karşılık terörle suçlandığını ve bu durumu hazmedemediği için kendini ateşe vereceğini söylemişti.

"BENİ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILI OLMAKLA SUÇLADILAR"

Devletin fiyat sınırlaması getirdiği muzu yüksek fiyattan sattığı için esnafla tartıştığını belirten Nizar Issaoui, "Polisin dikkatini satıcılardan birinin muzu pahalıya sattığına çekmek için şikayette bulundum. Satıcının, yasayı ihlal ettiğini ve belirlenen satış fiyatının üzerinde para istediğini anlattım. Buna rağmen polisler beni terörizmle ve terör örgütleriyle bağlantılı olmakla suçladılar." demişti.

6 NİSAN'DAN BU YANA YOĞUN BAKIMDAYDI

Yaptığı açıklamanın ardından protesto için polis karakolu önünde kendini ateşe veren Issaoui, 6 Nisan Perşembe gününden bu yana Kayravan Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tutuluyordu.

TUNUS'TA MANAV VE MÜŞTERİLER ARASINDA SIK SIK KAVGA ÇIKIYOR

Tunus'ta uzun yıllar 1. lig takımlarından Gafsa ve Monastir'de futbol oynayan Issaoui, son olarak 2. ligdeki Gavsa Kafile'de top koşturuyordu. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in ramazan ayı başında muz satışlarına fiyat sınırlaması getirmesi üzerine ülkenin bazı bölgelerinde manav ve müşteriler aralarında fiyat anlaşmazlıklarından ötürü sürtüşmeler ve kavgalar yaşanıyor.

Muz fiyatına isyan ettiği için terörist ilan edilen Tunuslu futbolcu, kendini yakarak öldürdü
Muz fiyatına isyan ettiği için terörist ilan edilen Tunuslu futbolcu, kendini yakarak öldürdü
Muz fiyatına isyan ettiği için terörist ilan edilen Tunuslu futbolcu, kendini yakarak öldürdü
YORUMLAR (1)
  • fatih kara : gururlu adammış , bizde ne gurursuzlar var, ohooo... Cevap Yaz 31 3 Yayından Kaldır
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Muz fiyatına isyan ettiği için terörist ilan edilen Tunuslu futbolcu, kendini yakarak öldürdü Muz fiyatına isyan ettiği için terörist ilan edilen Tunuslu futbolcu, kendini yakarak öldürdü Tunus'ta protesto için polis karakolu önünde kendini ateşe veren futbolcu öldü Tunus'ta protesto için polis karakolu önünde kendini ateşe veren futbolcu öldü

Tunus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muz fiyatına isyan etmesinin ardından terörist damgası yiyen Tunuslu futbolcu, kendisini ateşe vererek öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muz fiyatına isyan etmesinin ardından terörist damgası yiyen Tunuslu futbolcu, kendisini ateşe vererek öldürdü - Son Dakika
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