Namet Ateş, Aliağa FK'nın İnegöl Kafkasspor'a 3-2 yenilmesini değerlendirdi - Son Dakika
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Namet Ateş, Aliağa FK'nın İnegöl Kafkasspor'a 3-2 yenilmesini değerlendirdi

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Namet Ateş, Aliağa FK\'nın İnegöl Kafkasspor\'a 3-2 yenilmesini değerlendirdi
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Aliağa FK, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda İnegöl Kafkasspor'a 3-2 yenilerek liderlik koltuğunu kaybetti. Teknik direktör Namet Ateş, beş haftalık galibiyet serisinin ardından puansız dönmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ve savunmada kontrolü bırakmamaları gerektiğini söyledi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda İnegöl Kafkasspor'a 3-2 yenilip liderlik koltuğundan inen Aliağa FK'da teknik direktör Namet Ateş değerlendirmelerde bulundu. İyi bir serinin ardından alınan mağlubiyetin üzücü olduğunu belirten Ateş, "Beş haftalık galibiyet serisinin ardından, lider olarak çıktığımız deplasmandan puansız dönmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Maça iyi başlayıp öne geçmemize rağmen üst üste yediğimiz iki golle üstünlüğümüzü kaybettik. İkinci yarıda penaltıyla beraberliği sağladık ve son bölümde galibiyet için önemli bir mücadele ortaya koyduk" dedi.

Namet Ateş, takımın kazanma isteğinin çok değerli olduğunu ancak savunmada kontrolü bırakmamaları gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti: "Uzatma dakikalarında yediğimiz golle sahadan mağlup ayrıldık. Kazanma irademiz değerliydi fakat hücum ederken savunma dengemizi daha iyi korumalıydık. Bu karşılaşmadan gerekli dersleri çıkararak hem savunmadaki eksiklerimizi hem de oyunun kritik anlarındaki kararlarımızı değerlendireceğiz. Oyuncularımıza ve birlikte geliştirdiğimiz oyuna güveniyoruz. Yenilginin sorumluluğunu hep birlikte taşıyoruz. Beş haftalık galibiyet serisinde ortaya koyduğumuz inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimize ulaşmak için daha fazla çalışmamız gerektiğinin farkındayız."

Kaynak: DHA
İnegölNametSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Namet Ateş, Aliağa FK'nın İnegöl Kafkasspor'a 3-2 yenilmesini değerlendirdi - Son Dakika
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