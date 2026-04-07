Nando De Colo'dan emeklilik kararı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nando De Colo'dan emeklilik kararı

Nando De Colo'dan emeklilik kararı
07.04.2026 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko'nun 38 yaşındaki Fransız yıldızı Nando De Colo, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı. Fransız basınına konuşan De Colo, "Avrupa Ligi'ni kazanırsak emekli olacağım demedim ama dürüst olmak gerekirse, bu benim son sezonum olacak'' dedi.

Fenerbahçe Beko'nun Fransız basketbolcusu Nando De Colo, sezon sonunda kariyerine son vereceğini açıkladı.

''BU BENİM SON SEZONUM OLACAK''

Emeklilik kararını Fransa basınına yaptığı açıklamayla duyuran De Colo, "Avrupa Ligi'ni kazanırsak emekli olacağım demedim ama dürüst olmak gerekirse, bu benim son sezonum olacak. Bunu bir süredir düşünüyordum. Yılın başından beri bunun son sezonum olacağı aklımın bir köşesindeydi." ifadelerini kullandı.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR 

De Colo, Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Cholet, Valencia, San Antonio Spurs, Toronto Raptors, CSKA Moskova ve ASVEL'de görev yaptı.

BİRER DEFA EN DEĞERLİ OYUNCU OLDU 

Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova formasıyla 2016 ve 2019 yıllarında şampiyonluk yaşayan 38 yaşındaki basketbolcu, birer defa normal sezon ve Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçildi.

FENERBAHÇE'DEKİ İKİNCİ DÖNEMİ

İlk olarak 2019-2022 yıllarında Fenerbahçe Beko'da oynayan skorer basketbolcu, ocak ayında ikinci kez takıma dahil oldu. De Colo, sarı-lacivertlilerde 2 Türkiye Kupası ve bir lig şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe Beko, Nando De Colo, Fenerbahçe, Basketbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
Milan Skriniar bir döndü pir döndü Milan Skriniar bir döndü pir döndü
Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı
Mauro Icardi Galatasaray’ı silip attı Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
Bonnie Blue’dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
Trump: İran’ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz

17:16
16:52
16:48
16:23
16:08
16:05
15:56
15:12
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 17:37:49. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.