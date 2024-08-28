Ne yapıyorsun Batshuayi? Takım elenmiş ama onun aklı nerde - Son Dakika
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Spor

Ne yapıyorsun Batshuayi? Takım elenmiş ama onun aklı nerde

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'a 1-0 mağlup olarak elendi. Mücadele sonrası Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi'nin elinde 4 tabak yemekle çıkış yapması ise dikkat çekti.

28.08.2024 10:03
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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk etti. İsviçre'deki ilk maçı 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasındaki maçta da rakibine 1-0 mağlup olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

BATSHUAYI ELİNDE YEMEKLE ÇIKTI

Mücadele sonrası ortaya çıkan görüntülerde ise Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi'nin elinde 4 tabak yemekle RAMS Park'tan çıkış yaptığı görüldü. Belçikalı futbolcunun o anları çok konuşuldu.

Ne yapıyorsun Batshuayi? Takım elenmiş ama onun aklı nerde

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Son Dakika Spor Ne yapıyorsun Batshuayi? Takım elenmiş ama onun aklı nerde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ferhat eser: Beşiktaş bunu boşuna yollamadı 5sarayın bunlar daha iyi günleri avrupaya rezil ettiler Türk futbolunu yine 13 18 Yanıtla
  • Kimsesiz Şükrü: Niye yemek yemesinmi adam 25 2 Yanıtla
  • Sedat alat: Ne yapsın adam açlık grevinemi girsin 18 4 Yanıtla
  • ferhat eser: avrupada özellikle şampiyonlar liginde bir BEŞİKTAŞ olmak öyle kolay değil demiştik orada Türk hakemleri yok kendini yere atınca penaltı vermiyolar birde üstüne saha olayları 5saray çok büyük ceza alıcak uefadan 6 13 Yanıtla
  • Yavuz Yilmaz: Durun daha gs yi kompile karıstracak bu arkadaş iki gol attı diye hoop enbirinci gs oldu ha ha ha 7 5 Yanıtla
  • Ali Aşık: Batshuayi’nin bu umrunda mı sizce ? 12 0 Yanıtla
  • ahmet demir: çokta şeyindeydiii 3 0 Yanıtla
  • Oooo: Fenerbahçe de iyice gevşemiş alışmış 2 0 Yanıtla
  • mehmet Takmazkiko: Yılda 2-3 milyon eur para versinler bana, gol atmak değil gol atmanın kitabını yazayım.Yok satar 0 0 Yanıtla
  • Muhammed Nayir: yenilgiyle yemeğin ne alakası var . Her yenilen takım açlık grevi mi yapıyo? 0 0 Yanıtla
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