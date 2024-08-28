Ne yapıyorsun Batshuayi? Takım elenmiş ama onun aklı nerde

Spor

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk etti. İsviçre'deki ilk maçı 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasındaki maçta da rakibine 1-0 mağlup olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

BATSHUAYI ELİNDE YEMEKLE ÇIKTI

Mücadele sonrası ortaya çıkan görüntülerde ise Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi'nin elinde 4 tabak yemekle RAMS Park'tan çıkış yaptığı görüldü. Belçikalı futbolcunun o anları çok konuşuldu.